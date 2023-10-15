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中職／二軍個人獎得主出爐 猿隊老將林智平拿下打擊王

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
中職二軍投打獎項得主出爐。圖／中華職棒提供
中職二軍投打獎項得主出爐。圖／中華職棒提供

中職二軍總冠軍賽17日起在嘉義市立棒球場開打，例行賽龍頭富邦悍將隊對決排名第2的台鋼雄鷹隊，進行5戰3勝制系列賽，二軍個人獎項得主也出爐，聯盟將在二軍總冠軍賽首戰賽前舉行頒獎儀式。

雄鷹加入中職首季，有3位選手獲得個人獎，陳柏清在二軍出賽13場，合計64.2局失28分（22分自責），防禦率3.06，投出63次三振，奪下防禦率王和三振王。

選秀狀元曾子祐出賽78場，合計300打數揮出89支安打，拿下安打王。

曾宸佐出賽72場，249打數74安打、攻下46分打點，獲得打點王。

悍將隊黃子宸出賽22場（16場先發），戰績8勝4敗成為勝投王；味全龍隊森榮鴻出賽35場，其中34場後援，10次中繼成功和雄鷹隊許育銘並列榜首，但防禦率較低、奪下中繼王；龍隊羅國華39場後援，以13次救援成功獲得救援王。

樂天桃猿隊林智平出賽65場，182打數68支安打，打擊率3成598排名第一，拿下打擊王；統一獅隊郭阜林出賽47場，以8支全壘打奪冠；中信兄弟隊劉貴元、宋晟睿都是14次盜壘成功，劉貴元成功率較高拿下盜壘王。

中職 樂天桃猿 台鋼雄鷹 味全龍 富邦悍將 中信兄弟 統一獅

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