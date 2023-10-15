黑豹旗／中信盃黑豹旗 首見女隊參戰

2023年第11屆中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽昨天在桃園棒球場開打，開幕戰衛冕軍穀保家商贏得毫不意外，延平中學意外亮眼，捕手阻殺加上女黑豹張子文飆K都成為話題，穀保也推出火球男張峻瑋回應。

今年中信盃黑豹旗一共195支隊伍、約3500位選手參賽，首度有「女校球隊」高雄女中參戰，中華棒球協會理事長辜仲諒很高興見證賽史出現第一支女子球隊的歷史性的一刻，並以「犧牲打」為例，提醒選手學習團隊為主、「犧牲小我，完成大我」的精神，強調「棒球是一項了不起的運動」。

中國信託銀行副董事長詹庭禎則表示，中國信託是台灣最支持棒球運動發展的企業，不僅連續九年冠名贊助黑豹旗，今年還特別補助新加入及重新參賽的球隊，期待大家全力以赴為自己創造激勵人心的瞬間。

去年冠軍穀保家商雖1局下被延平捕手梁睿至阻殺，形成另類三上三下，不過2局下12支安打、攻下剛剛好的20分，3局打完20：0大勝延平中學。

兩隊實力懸殊，女投手張子文在2局下登板時，引爆現場掌聲，她不僅抓下2個出局數，還三振邱宥得、投出延平唯一1K，張子文說：「自己都懷疑是不是真的，很不可思議的感覺。」就連穀保球員都為她加油。

穀保也很有「誠意」，推出黃仲翔、張峻瑋兩名火球男，抓下最後2個出局數，被張峻瑋156公里球速三振，蔡奇霖喊開心，「很想再重來一次。」

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