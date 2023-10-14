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中職／稻葉篤紀又來新莊！曾峻岳展現危機處理能力

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
富邦悍將隊投手曾峻岳。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊投手曾峻岳。圖／富邦悍將隊提供

日職火腿隊總經理稻葉篤紀又來台灣了，雖然火腿隊預定16日將為孫易磊舉辦加盟記者會，但稻葉篤紀今天就已經現身新莊棒球場，就近悍將投手曾峻岳，展現出持續網羅台灣火球男的強烈心意。

火腿隊日前宣布與穀保家商畢業的火球男孫易磊簽約，16日將在台灣舉辦加盟記者會，稻葉篤紀是出席的嘉賓之一，只不過今天就已經抵台，據了解，今晚新莊棒球場悍將與中信兄弟隊之戰，他就在貴賓室觀戰。

稻葉篤紀的期待沒有落空，曾峻岳今天在8局上登板，先投出三振，但接連被王政順、江坤宇敲安浮現危機，但他成功製造內野滾地、三振，臨危不亂。

事實上，今年9月U18世界盃期間，稻葉篤紀為了觀察各國年輕好手就曾來台，也兩度抽空到場觀察曾峻岳，更曾與悍將行政高層打過招呼，悍將領隊林華韋當時表示，球團對曾峻岳旅日樂觀其成。

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