中職／王勝偉生涯首度轟兄弟 恩力7局好投悍將止4連敗
富邦悍將隊今晚力守新莊主場，先發投手恩力7局無失分壓制中信兄弟隊，王勝偉更是生涯首次對前東家開轟，以3：0拿下勝利，中止4連敗。
恩力前兩局都遇到壘包上堆積2名跑者的危機，但都能適時回穩，接下來越投越順，從3局下開始連抓13個出局數，僅用88球就投完7局，被敲2支安打另有3次四壞保送、3次三振，沒有掉分，拿下本季第3勝。
恩力從9月開始在一軍出賽後，至今連續5場都先發投滿6局，其中4場是優質先發，且這4場合計25.2局只掉2分，表現十分穩健，只有一場對味全龍隊曾6局丟掉5分。
王勝偉過去是黃衫軍游擊代表人物，2022年轉戰富邦悍將隊以來，前3轟分別是對樂天桃猿、統一獅隊敲出，今晚在3局下從馬格文手中敲出的2分砲，成為勝利打點，也是生涯首支對中信兄弟隊敲出的全壘打。
兄弟全場僅敲出4支安打，另外2支集中在8局上，曾峻岳登板後先投出三振，但接連被王政順、江坤宇敲安浮現危機，但他成功製造內野滾地、三振，臨危不亂。
兄弟新洋投馬格文本季第2次先發，雖然6.2局、7K、掉3分的表現，比前一場3.1局掉3分要好，但依舊吞下生涯首敗。
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