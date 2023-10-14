快訊

美國能同時打贏中俄「兩場戰爭」？ 陸專家：沒這能力

攻蛋不藏了！親密互動曝光 孫協志甜蜜告白夏宇童閃瞎全場

中職／王勝偉生涯首度轟兄弟 恩力7局好投悍將止4連敗

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
富邦悍將隊王勝偉生涯首次對中信兄弟隊開轟。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊王勝偉生涯首次對中信兄弟隊開轟。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊今晚力守新莊主場，先發投手恩力7局無失分壓制中信兄弟隊，王勝偉更是生涯首次對前東家開轟，以3：0拿下勝利，中止4連敗。

恩力前兩局都遇到壘包上堆積2名跑者的危機，但都能適時回穩，接下來越投越順，從3局下開始連抓13個出局數，僅用88球就投完7局，被敲2支安打另有3次四壞保送、3次三振，沒有掉分，拿下本季第3勝。

恩力從9月開始在一軍出賽後，至今連續5場都先發投滿6局，其中4場是優質先發，且這4場合計25.2局只掉2分，表現十分穩健，只有一場對味全龍隊曾6局丟掉5分。

王勝偉過去是黃衫軍游擊代表人物，2022年轉戰富邦悍將隊以來，前3轟分別是對樂天桃猿、統一獅隊敲出，今晚在3局下從馬格文手中敲出的2分砲，成為勝利打點，也是生涯首支對中信兄弟隊敲出的全壘打。

兄弟全場僅敲出4支安打，另外2支集中在8局上，曾峻岳登板後先投出三振，但接連被王政順、江坤宇敲安浮現危機，但他成功製造內野滾地、三振，臨危不亂。

兄弟新洋投馬格文本季第2次先發，雖然6.2局、7K、掉3分的表現，比前一場3.1局掉3分要好，但依舊吞下生涯首敗。

富邦悍將隊先發投手恩力。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊先發投手恩力。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊王勝偉生涯首次對中信兄弟隊開轟。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊王勝偉生涯首次對中信兄弟隊開轟。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將 王勝偉 中信兄弟

延伸閱讀

中職／悍將挑戰成功率最高也難救 2次太早用完沒得爭

中職／王勝偉轟破完全比賽 悍將1：0完封獅隊擺脫墊底

中職／丹丹交男友你信嗎？悍將與刑事局合作打擊詐騙

中職／火哥神指揮 郭天信再見美技獲贈布里悍1個吻

相關新聞

黑豹旗／投球應援二刀流 女黑豹汪以馨拚當台鋼啦啦隊

中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽今天開打，今年共有195隊、超過4000名球員參賽，101位女黑豹代表著女力興起，在賽前接受...

黑豹旗／開幕戰穀保張峻瑋球速156 延平女投手飆K很亮眼

2023年中信盃黑豹旗青棒賽今天在桃園棒球場開打，青棒強權穀保家商開幕戰對上非科班延平中學，一如預期靠著2局下12支安打...

中職／王勝偉生涯首度轟兄弟 恩力7局好投悍將止4連敗

富邦悍將隊今晚力守新莊主場，先發投手恩力7局無失分壓制中信兄弟隊，王勝偉更是生涯首次對前東家開轟，以3：0拿下勝利，中止...

黑豹旗／穀保為何派火球男？張峻瑋解密 延平挨K也開心

中信盃黑豹旗開幕戰由衛冕軍穀保家商對上非科班的延平中學，3局就提前以20：0結束，只不過3局上穀保誠意十足，推派黃仲翔、...

黑豹旗／女黑豹張子文對穀保飆K 穀保球員都為她加油

2023年中信盃黑豹旗開幕戰今天在桃園棒球場開打，穀保家商只花3局就以20：0扣倒延平中學，結果不令人意外，意外的是延平...

中職／趣味健走做公益 吳哲源黃恩賜自評像「大象」

中信兄弟投手吳哲源、黃恩賜今天出席「與獸同行」健走活動，透過趣味健走提升對健康和環境保護的重視，被問起最像什麼動物，兩人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。