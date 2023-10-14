黑豹旗／穀保為何派火球男？張峻瑋解密 延平挨K也開心
中信盃黑豹旗開幕戰由衛冕軍穀保家商對上非科班的延平中學，3局就提前以20：0結束，只不過3局上穀保誠意十足，推派黃仲翔、張峻瑋兩位火球男獻技，吞K的蔡奇霖直呼過癮，「好想再重來一次。」
穀保今天靠著2局下12支安打、猛攻20分，取得提前結束分差，宋柏翰有一發飛越右外野全壘打牆的3分砲，隊長陳睦衡單局2支長打，第1支雖跑回本壘，但紀錄為三壘打加上失誤，第2支則是場內滿貫砲。
3局上沒掉分就可提前結束，中繼的顏禮君投0.1局就退場，接下來黃仲翔、張峻瑋接連登板，讓延平隊長梁睿至敲出滾地出局、三振掉蔡奇霖，結束比賽。
張峻瑋透露是自己主動請纓，因為巨人盃投完之後，有點久沒實戰，「就跟黃仲翔一起跟教練說想上場，教練本來叫我休息，但很想找一下手感。」
張峻瑋只用3球就投出三振，其中兩球更來到156公里，他說：「今天沒有保留，讓他們體驗看看。」賽後不少延平球員找張峻瑋簽名、合照，也祝福穀保拿下冠軍。
蔡奇霖也是合照的其中一員，他表示：「很開心，沒有想過可以對上張峻瑋，平時練習雖然有短距離的擊球，但也沒有到156公里。」一開始蔡奇霖心態有些退卻，站得比較遠離本壘板，他賽後回想：「如果可以重新再來，我想要好好對決。」
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