黑豹旗／開幕戰穀保張峻瑋球速156 延平女投手飆K很亮眼

2023年中信盃黑豹旗青棒賽今天在桃園棒球場開打，青棒強權穀保家商開幕戰對上非科班延平中學，一如預期靠著2局下12支安打、20分攻勢，以20：0提前在3局扣倒，然而延平中學首局另類三上三下、女投手張子文好投，都令人驚喜。

延平中學先發投手張德揚1局下連續解決穀保家商兩名打者，對何品室融投出保送後，何品室融在壘上蠢蠢欲動，結果延平捕手梁睿至成功阻殺在二壘前，形成另類三上三下，也掀起場邊觀戰球隊的熱烈掌聲。

延平中學總教練梁羣彥表示：「第1局就讓最好的投手先上，拿出最好的陣容，內野守備也滿穩定，二壘、游擊手有展現出練習的成果，捕手的阻殺也很關鍵，睿至從國小就練捕手，他能夠抓到出局數全隊都很開心，士氣大振。」

只不過2局下就擋不住穀保家商，單局狂敲12支安打，包含宋柏翰打出右外野全壘打牆的3分砲，以及隊長陳睦衡1支場內全壘打，1支2分砲、1支滿貫砲，瞬間達到提前扣倒分差。

中信盃黑豹旗開幕戰，穀保家商先發投手陳霆豪。圖／中華棒球協會提供

梁羣彥也說，過去5年開幕戰非科班球隊都撐不到4局，今年球隊也以4局為目標，只不過因為練習場地限制，平常少練外野飛球，讓對手出現不少長打。

不過2局下延平中學換上女投手張子文，雖然投出觸身後，又被陳睦衡敲出場內轟，接下來又投出觸身，但成功三振掉邱宥得，再讓張乙安敲出外野飛球出局，抓下2個出局數，阻止失分繼續擴大。

梁羣彥指出，張子文是球隊唯一女子球員，過去有打過社區棒球的經歷，原本就規劃分差若接近20分就讓她上場試試看，「表現得非常棒，今天投手整體控球都很好，投得進好球帶，被打也沒關係。」

穀保家商最後3局上甚至派出黃仲翔、張峻瑋兩位火球男，張峻瑋還投出156公里的球速，梁羣彥表示：「很謝謝穀保家商，願意拿出好投手讓我們體驗看看。」

穀保家商張峻瑋飆出156公里的球速。 截自畫面

商品推薦