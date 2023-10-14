中職／趣味健走做公益 吳哲源黃恩賜自評像「大象」

中信兄弟投手吳哲源、黃恩賜今天出席「與獸同行」健走活動，透過趣味健走提升對健康和環境保護的重視，被問起最像什麼動物，兩人認為是「大象」，團結互助合作、呼應球隊精神。

由動物星球頻道與台灣人壽攜手舉辦的全台首場大型動物知識闖關健走趴「祖孫三代與獸同行」今天在台北市立動物園登場，上千名民眾齊聚。今年線上、實體健走總計邁出超過2萬公里、減碳近5000公斤的綠色足跡。

中職中信兄弟隊球員吳哲源、黃恩賜擔任公益大使，與兄弟啦啦隊Passion Sisters成員化身動物知識闖關關主，提供滿滿趣味動物保育、棲地相關知識，更以招牌陳子豪加油應援曲「炸裂舞」為健走民眾應援。

被問起覺得自己像什麼動物時，吳哲源與黃恩賜表示，中信兄弟全員都很像「大象」，有既團結又互助合作的特質，如果有大象落單或被其他動物攻擊，象群也會群起圍攻保護自己人，就跟球隊精神一樣。

此外，吳哲源特別希望能變成漫畫「進擊的巨人」中形似猿猴的野獸巨人，擁有高大的身形和強壯臂力，給打者帶來十足壓迫感。「浮誇系女神」啦啦隊成員凱蒂表示，超愛哭的自己是淚腺非常發達的海龜，短今則覺得自己像以高速耐力奔跑聞名的叉角羚，總是以100%的熱情面對工作，且永遠保持著不能輸的拚勁。

此次活動不只用健走守護動物，健走完畢後，民眾紛紛在「獸印牆」上蓋上手印，用多種不同顏色的手印拼湊出各種與人類共生的動物好朋友們，每一道色彩獨特而生動的印記，都象徵著眾人攜手和大自然約定永續共生，共同「手」護動物們一個美好的生存環境。

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