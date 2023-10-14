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中職／龍隊再見安返龍頭 悍將拚季後賽1場都不能輸

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
味全龍隊昨晚鏖戰到10局下，靠著李凱威再見安打以7：6驚險擊敗統一獅隊。圖／味全龍隊提供
味全龍隊昨晚鏖戰到10局下，靠著李凱威再見安打以7：6驚險擊敗統一獅隊。圖／味全龍隊提供

味全龍隊昨晚鏖戰到10局下，靠著李凱威再見安打以7：6驚險擊敗統一獅隊，重返下半季第一、守住年度第一，同時也將富邦悍將隊逼到絕境，悍將剩下8場比賽只要吞下1敗，就確定無緣下半季冠軍，也代表丟掉季後賽門票。

龍隊昨天賽後30勝25敗2和，領先樂天桃猿隊半場勝差，重返下半季第一，年度勝率也從差點被統一獅隊超車，變成領先1.5場勝差。

而墊底的悍將戰績為23勝28敗1和，還剩下8場比賽沒打，若輸掉1場，代表戰績最多是30勝29敗1和，而龍隊就算剩下3場全輸，勝率仍優於悍將，代表悍將無法站上下半季第一，加上全年勝率也排不進前3，將與季後賽無緣。

富邦悍將隊前一次打進季後賽是2018年，當時以1勝3敗遭到統一獅隊淘汰，今年想要中止連4年沒打進季後賽，場場都是背水一戰。

味全龍隊昨晚鏖戰到10局下，靠著李凱威再見安打以7：6驚險擊敗統一獅隊。圖／味全龍隊提供
味全龍隊昨晚鏖戰到10局下，靠著李凱威再見安打以7：6驚險擊敗統一獅隊。圖／味全龍隊提供

統一獅 富邦悍將 樂天桃猿

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