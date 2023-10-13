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中職／李凱威生涯首支再見安 龍隊站上兩個第一

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
味全龍隊李凱威。圖／報系資料照
味全龍隊李凱威。圖／報系資料照

味全龍隊今晚移師斗六棒球場對上統一獅隊，兩隊打得難分難捨，9局上錯過再見雙殺的李凱威，在10局下敲出生涯第一支再見安打，幫助龍隊7:6獲勝重回下半季第一、穩守年度第一，也避免比賽進入跨日。

龍隊在1局下先得分，然而2局上獅隊潘傑楷的高飛犧牲打就將比數追平，5局上2出局後，獅隊又靠3支安打中間夾著1次保送，攻下3分，施冠宇的生涯首支三壘打有2分打點，潘傑楷也有1分打點安打，獅隊4：1領先。

5局下2出局、一三壘有人時，劉基鴻趁著林孝程的中外野安打拚本壘，與捕手陳重羽發生衝撞，但最終仍判決安全回壘，龍隊先追到2：4；7局下無人出局、滿壘，再靠李凱威高飛犧牲打、林孝程安打，攻回2分追平比數，隱憂是蔣少宏因觸身球被打到手掌，退場休息。

8局下拿莫．伊漾、吉力吉撈．鞏冠兩支二壘安打，為龍隊敲回超前分，1出局滿壘時，李凱威高飛犧牲打再下一城。

然而9局上接手的王維中製造「劇場」，1出局後連投2次保送，蘇智傑敲出的二壘滾地眼見要成再見雙殺，卻因不規則彈跳越過林凱威頭頂，形成場地安打，2出局後潘傑楷又敲出安打，又回到平手。

10局下輪到當英雄的機會，林凱威沒有錯過1出局、一二壘有人，一支剛好落在內、外野空檔的安打，讓二壘代跑的石翔宇有時間跑回本壘得到再見分。

龍隊贏球後，下半季戰績30勝25敗2和，又領先樂天桃猿隊半場勝差，站上第一，全年勝率不僅沒被第二名的獅隊超越，還拉開到1.5場，然而龍隊只剩下3場比賽，其他球隊至少還有7場沒打，龍頭位置能否維持到最後還很難說。

潘傑楷 李凱威

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