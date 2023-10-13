中職／洪總尬鋒總！台鋼悍將二軍爭冠 17日嘉義市開戰

中華職棒34年二軍總冠軍賽對戰組合出爐，由例行賽排名第一的富邦悍將交手排名第二的台鋼雄鷹，將於17日在嘉義市立棒球場點燃戰火，進行五戰三勝制的總冠軍賽，悍將要挑戰二連霸。

總教練陳金鋒率領的富邦悍將二軍，去年勇奪隊史首座二軍冠軍，目前戰績41勝31敗6和、勝率0.569穩坐龍頭，球隊力拚二連霸，氣勢不容小覷。

台鋼雄鷹由總教練洪一中領軍，初入中職從二軍起步，明年將正式投入一軍戰場，目前戰績40勝35敗4和戰績、勝率0.533，例行賽尾聲與排名第三的味全龍二軍拉開勝差，確定拿下全年戰績第二，勇闖冠軍賽。

今年二軍總冠軍系列賽同樣提供場場直播，有線電視及MOD可透過ELEVEN SPORTS， 網路直播則透過CPBL TV、CPBL YouTube頻道、ETtoday YouTube頻道收看，另外，二軍總冠軍賽皆為免費進場，歡迎球迷朋友到現場為二軍努力奮戰的球隊與選手加油。

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