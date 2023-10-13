中職／亞運台鋼也有代表 沈柏蒼加盟擔任投手教練

台鋼雄鷹隊明年才要升上中職一軍，但今年剛結束的杭州亞運也有代表，台鋼球團今天宣布與亞運中華成棒教練沈柏蒼簽約，教練團成員再加一。

台鋼球團宣布，杭州亞運中華成棒代表隊教練成員，同時也是前文化大學棒球隊教練沈柏蒼，在今天（13日）與台鋼雄鷹球團完成簽約，加入台鋼雄鷹教練團擔任投手教練一職，球衣背號35號，預計將在16號正式投入球隊訓練。

沈柏蒼球員時期曾效力統一獅隊，生涯8年拿下42次中繼成功，也拿下過2008年中繼王，退休後曾任興農牛二軍投手教練、牛棚教練及義大犀牛牛棚教練，近年都在文化大學棒球隊執教，也擔任過多次中華隊教練團。

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