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中職／鄭浩均手肘輕微撕裂是舊傷 預計仍會持續出賽

中央社／ 台北13日電
中信兄弟先發投手鄭浩均手肘檢查後有些微撕裂的舊傷，不過預計之後還是會出賽。 聯合報系資料照
中信兄弟先發投手鄭浩均手肘檢查後有些微撕裂的舊傷，不過預計之後還是會出賽。 聯合報系資料照

中職中信兄弟投手鄭浩均在出征杭州亞運之前就有右手肘肌肉輕微發炎的狀況，5日對中國隊仍繳出先發好投，經過後續檢查，雖然仍有些微撕裂的舊傷，不過預計之後還是會出賽。

鄭浩均在向亞運台灣隊報到前，在中職最後一場登板出現手肘不舒服狀況，檢查後為右手肘肌肉輕微發炎、沒有大礙，也如期向台灣隊報到。鄭浩均在抵達杭州後，都有正常進行牛棚練投，且傷後首戰就扛下先發對戰中國隊的重任，最後繳出先發4局僅1分非責失好投，送出4次三振。

當時鄭浩均賽後曾表示，認為自己身體狀況很好，是為了保險起見教練團才提早把他換下場。不過在鄭浩均返台之後，由於出賽完後手肘還是有痠痛感，因此兄弟球團也在11日幫他安排檢查，且這段時間先休息。

根據兄弟球團今天表示，經過檢查之後，鄭浩均的右手肘韌帶有些微撕裂情況的舊傷，不過球團強調，這是很多投手都會有的狀況，目前鄭浩均的測試狀況都沒問題，預計之後依然會出賽，至於出賽時間點還要待兄弟教練團評估、尚未確定。

鄭浩均本季目前在中職一軍出賽20場含18場先發、投96.1局，拿下9勝5敗、1次救援成功，防禦率2.99，只差1勝就能達成單季雙位數勝投。

鄭浩均 中職 亞運

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