PLG／賽季11月11日開幕 勇士拚衛冕首戰就碰林書豪 

PLG聯盟在今天公布2023-24例行賽賽程，開幕戰將於11月11日由台北富邦勇士隊在主場迎戰新北國王隊，也代表富邦勇士挑戰PLG總冠軍4連霸的首場比賽就將遭遇林書豪。

PLG2023-24例行賽維持120場，6支球隊每隊都有40場例行賽，其中20場會在主場出賽，在比賽時間安排上，上季聯盟攜手球隊成功打造「Tuesday Basketball」的看球風氣，本季仍會有10場周二賽事，另外新增2場周三賽事，希望持續打造平日看球風潮，而例行賽也預計將進行到明年5月19日。

在賽程安排上，12月24日將有2場「耶誕夜大戰」，下午先由國王在主場迎戰來訪的夢想家，晚上則由攻城獅及鋼鐵人在新竹捉對廝殺，12月31日的「跨年大戰」，下午由夢想家作客鋼鐵人主場，晚上則有富邦勇士與新北國王上演雙北大戰。

至於各隊的主場及主場開幕戰詳列如下：

台北富邦勇士 – 台北和平籃球館 （11月11日主場開幕戰 vs 新北國王）

新北國王 – 新北市立新莊體育館（11月18日主場開幕戰 vs 新竹攻城獅）

桃園璞園領航猿 – 桃園市立綜合體育館（12月9日主場開幕戰 vs 新北國王）

新竹攻城獅 – 新竹縣體育館（11月25日主場開幕戰 vs 福爾摩沙夢想家）

福爾摩沙夢想家 – 彰化縣立體育館 / 洲際迷你蛋

（11月18日彰化縣立體育館主場開幕戰 vs 高雄17直播鋼鐵人）

（12月2日洲際迷你蛋主場開幕戰 vs 台北富邦勇士）

高雄17直播鋼鐵人 – 高雄市鳳山體育館（12月2日主場開幕戰 vs 桃園璞園領航猿）

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