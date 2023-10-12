中職／成晉跑壘、朱育賢長傳很神 曾總看龍頭：暫時的
樂天桃猿隊今晚以4：2擊敗味全龍隊，勝差歸零、勝率略贏站上下半季第一，中職今年下半季戰況緊繃，墊底的富邦悍將也才落後4.5場，猿隊站上第一，總教練曾豪駒仍戒慎恐懼，「這是暫時的，要撐到最後。」
猿隊今天能夠贏球，除了先發投手威能帝以125球熱投7局僅失1分的好表現，8局下朱育賢長傳阻殺，讓李凱威在本壘前出局化解攻勢，9局上成晉更靠著隊友一壘安打，從一壘狂奔回到本壘，閃避觸殺得分。
攻守兩個Nice Play，在曾總心中份量很重，他說：「8局的那個守備是關鍵，能夠擋住分數，9局上能夠多拿1分也很關鍵。」
猿隊從10月9日林立結束亞運任務歸隊後，打出一波3連勝站上龍頭，林立今晚也貢獻2安打、2分打點，這段期間11打數5安打、5分打點。
「可能160公里的球看多了，回來節奏就不錯。」曾豪駒表示：「有阿立在，他具有破壞力，對打線是加分，他不在的期間，每個人也都能夠Hold住戰績。」
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