中職／第125球仍催到150公里 威能帝：身體累心不累

樂天桃猿隊今晚以4：2擊敗味全龍隊，先發投手威能帝7局、熱投125球拿下勝投，最後一球還有150公里的威力，他笑說：「身體累，但心不累，把自己所有的一切投出來。」

猿隊今晚前3局攻下3分打底，威能帝盡情施展，雖然第6局投完用球數已經破百，但7局下仍繼續站上投手丘，度過最後2局的危機，以125球、被敲5支安打、丟掉1分的成績，拿下本季第4勝，單場更投出9次三振。

這是威能帝繼9月28日以117球完投9局後又一力作，他表示：「這是重要的比賽，我要表現得更有競爭力，在關鍵的比賽幫助球隊。」猿隊贏球後，與龍隊之前無勝差，但靠勝率勝出站上下半季第一。

猿隊總教練曾豪駒則解釋，「他投到6局威力都還是有，評估下認為可以多投1局，三振的能力也還在，就相信他，結果有守住。」

威能帝在6局下1出局、滿壘，用雙殺化解，7局雖有安打、保送，但3個出局數都用三振抓下，他表示：「6局投完感覺狀況不錯，能夠繼續投第7局，雖然遇到危機，但就是比賽一部分，能夠做的就是把自己準備好，不是每一場都那麼幸運。」

威能帝今天第1局投出本場最快的151公里，投到最後一球還有150公里的球速，威能帝表示，雖然身體是累的，但心理上不會累，「把所有的一切都投出來。」

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