圖輯／中職威能帝7局失1分好投 助樂天4：2擊敗味全
味全龍隊今天在天母主場迎戰來訪的樂天桃猿隊，味全龍隊派出洋投鋼龍對上樂天桃猿隊的洋投威能帝。
味全龍隊先發投手洋投鋼龍主投6局失3分吞下敗投，樂天桃猿隊先發投手洋投威能帝主投7局失1分奪下勝投並獲選單場MVP。1局上樂天桃猿隊林立擊出1分打點二壘安打；3局上樂天桃猿隊林立擊出1分打點安打，林泓育擊出高飛犧牲打再打下1分，5局下味全龍隊林孝程擊出1分打點安打；8局下味全龍隊蔣少宏擊出高飛犧牲打打下1分； 9局上樂天桃猿隊嚴宏鈞擊出1分打點安打。終場樂天桃猿隊以4：2擊敗味全龍隊。
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