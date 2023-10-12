中職／威能帝125球熱投勝過鋼龍投1休3 猿登上龍頭

中職下半季戰況撲朔迷離，前兩名今日短兵相接，味全龍隊鋼龍「投1休3」繳出6局優質先發，樂天桃猿隊威能帝技高一籌，以本季新高的125球熱投7局、僅失1分，率隊4：2拿下勝利，也讓猿隊在無勝差下，靠勝率險勝站上第一。

威能帝今天面對龍隊直到4局下才被敲出第1支安打，5局下雖然因為保送、暴傳、安打丟掉1分，6局下更遇到1出局、滿壘，但用雙殺化解，7局投球數破百繼續站上投手丘，雖有安打、保送，但3個出局數都用三振抓下，凍結跑者。

威能帝今年曾投出117球、完投9局的比賽，今天距離前一場、投71球的先發休息5天，面對龍隊一路投到7局結束，投出最後一顆、第125球，現場測速仍來到150公里。

鋼龍10月8日才先發登板，只不過只投3局、57球就因雨中斷而提前退場，休息3天今天再先發，6局投了102球，被敲7支安打丟掉3分，更出現5次四壞保送，創個人生涯單場新高。

猿隊靠林立兩支適時安打，在1局上、3局上各得1分，外加林泓育3局上的高飛犧牲打；9局上成晉更展現「神跑壘」，靠嚴宏鈞敲出的右外野一壘安打，從一壘衝回本壘，身體避開捕手、手先一步摸到壘包，躲過觸殺。

龍隊5局下得分後，8局下出現大好攻勢，滿壘情況蔣少宏高飛犧牲打得分，不料郭天信敲出左外野高飛球出局，三壘的李凱威挑戰本壘，被朱育賢長傳阻殺，攻勢歸零。

猿隊贏球後，與原本排名下半季第一的龍隊已無勝差，但勝率上猿隊0.538略優於龍隊的0.537，因此站上第一。 1局上樂天桃猿隊陳晨威盜上二壘，味全龍隊發生守備失誤，陳晨威繼續衝向三壘。記者季相儒／攝影 味全龍隊先發投手鋼龍。記者季相儒／攝影 樂天桃猿隊先發投手威能帝。記者季相儒／攝影

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