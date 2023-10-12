圖輯／中職鋼龍對戰威能帝 5局結束樂天3：1領先味全

味全龍隊今天在天母主場迎戰來訪的樂天桃猿隊，味全龍隊派出洋投鋼龍對上樂天桃猿隊的洋投威能帝。
味全龍隊先發投手洋投鋼龍目前投完5局失3分，樂天桃猿隊先發投手洋投威能帝目前投完5局失1分。1局上樂天桃猿隊林立擊出1分打點二壘安打；3局上樂天桃猿隊林立擊出1分打點安打，林泓育擊出高飛犧牲打再打下1分，5局下味全龍隊林孝程擊出1分打點安打。目前5局結束樂天桃猿隊以3：1暫時領先味全龍隊。
中華隊投手在杭州亞運表現出色，韓媒近日撰文分析，韓職引進台灣投手當洋投的可能性，並提到王維中當年加盟NC恐龍隊帶來的周邊效益。
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