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圖輯／中職鋼龍對戰威能帝 5局結束樂天3：1領先味全

攝影中心／ 記者季相儒／台北即時報導
味全龍隊先發投手鋼龍。記者季相儒／攝影
味全龍隊先發投手鋼龍。記者季相儒／攝影

味全龍隊今天在天母主場迎戰來訪的樂天桃猿隊，味全龍隊派出洋投鋼龍對上樂天桃猿隊的洋投威能帝。

味全龍隊先發投手洋投鋼龍目前投完5局失3分，樂天桃猿隊先發投手洋投威能帝目前投完5局失1分。1局上樂天桃猿隊林立擊出1分打點二壘安打；3局上樂天桃猿隊林立擊出1分打點安打，林泓育擊出高飛犧牲打再打下1分，5局下味全龍隊林孝程擊出1分打點安打。目前5局結束樂天桃猿隊以3：1暫時領先味全龍隊。

樂天桃猿隊先發投手威能帝。記者季相儒／攝影
樂天桃猿隊先發投手威能帝。記者季相儒／攝影
3局上樂天桃猿隊林立擊出1分打點安打。記者季相儒／攝影
3局上樂天桃猿隊林立擊出1分打點安打。記者季相儒／攝影
味全龍隊先發投手鋼龍。記者季相儒／攝影
味全龍隊先發投手鋼龍。記者季相儒／攝影
1局上樂天桃猿隊陳晨威盜上二壘。記者季相儒／攝影
1局上樂天桃猿隊陳晨威盜上二壘。記者季相儒／攝影
1局上樂天桃猿隊陳晨威盜上二壘，味全龍隊發生守備失誤，陳晨威繼續衝向三壘。記者季相儒／攝影
1局上樂天桃猿隊陳晨威盜上二壘，味全龍隊發生守備失誤，陳晨威繼續衝向三壘。記者季相儒／攝影
1局上樂天桃猿隊林立擊出1分打點二壘安打。記者季相儒／攝影
1局上樂天桃猿隊林立擊出1分打點二壘安打。記者季相儒／攝影
樂天桃猿隊先發投手威能帝。記者季相儒／攝影
樂天桃猿隊先發投手威能帝。記者季相儒／攝影
3局上樂天桃猿隊林立（圖）擊出1分打點安打，並將二壘跑者嚴宏鈞回本壘得分， 一壘跑者林立趁傳進壘上二壘。記者季相儒／攝影
3局上樂天桃猿隊林立（圖）擊出1分打點安打，並將二壘跑者嚴宏鈞回本壘得分， 一壘跑者林立趁傳進壘上二壘。記者季相儒／攝影
3局上樂天桃猿隊林立擊出1分打點安打，並將二壘跑者嚴宏（圖）鈞回本壘得分。記者季相儒／攝影
3局上樂天桃猿隊林立擊出1分打點安打，並將二壘跑者嚴宏（圖）鈞回本壘得分。記者季相儒／攝影
5局下味全龍隊林孝程擊出1分打點安打。記者季相儒／攝影
5局下味全龍隊林孝程擊出1分打點安打。記者季相儒／攝影
3局上樂天桃猿隊林泓育擊出高飛犧牲打再打下1分。記者季相儒／攝影
3局上樂天桃猿隊林泓育擊出高飛犧牲打再打下1分。記者季相儒／攝影
味全龍隊先發投手鋼龍。記者季相儒／攝影
味全龍隊先發投手鋼龍。記者季相儒／攝影

樂天桃猿 味全龍

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