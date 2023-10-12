棒球／明星公益棒球賽星光 陳義信、曹竣崵重出江湖

藝人孫協志創辦的中華棒球娛樂推廣協會與sun star明星棒球隊，常年來推廣明星公益棒球賽系列活動，今年已來到了第10年，在樂逸旅宿集團與中華職棒業棒球大聯盟的促成下，分別訂於10月與12月舉辦兩場明星公益棒球賽事。

今年第一場明星公益棒球賽是10月28日下午17：30在嘉義市立棒球場舉辦的「2023紅白明星公益棒球賽」，也邀請了所在地的嘉義大學、南華大學、中正大學等三校棒球隊派出聯軍，組成「嘉義棒球之星」。

sun star首次要在棒球聖地出賽，先發投手力邀假日飛刀手陳義信擔任，同時希望透過比賽，在聖地傳達永續傳承棒運的精神，賽事收益也將透過頂新和德文教基金會統籌分配給基層棒球團體，實際將傳承的精神落實。

今年第二場公益賽，則是12月23日下午1：30在斗六棒球場舉辦的「2023經典明星公益棒球賽」，這場將由sun star交手由中職會長蔡其昌及秘書長楊清瓏領軍的CPBL中職聯盟隊，這是兩隊第二次交手，去年sun star以11：1的比數獲勝。

CPBL隊主要是由職棒聯盟的內部員工以及裁判等相關工作人員組成，許多人是科班出身的硬底子選手，甚至是從職棒舞台退役的前球員，經過第一次的公益賽經驗之後，今年CPBL勢必捲土重來。

sun star率先公布「大帥」曹竣崵以及1984年洛杉磯奧運會的國手、兄弟象創隊元老吳俊達等兩位OB球星出任球隊總教練以及首席顧問，並下場獻技，至於CPBL隊會端出那些OB經典球星來助陣，目前則是先賣關子。

此次斗六場的公益受贈單位則是台灣幼兒棒球聯盟協會，該協會在榮譽理事長「草總」謝長亨以及現在理事長林俊廷的努力下，替一群熱愛棒壘球的身障孩子圓夢，同時也協助孩子們可以有更健全的未來發展。

兩場比賽皆不售票，只需憑5張未兌獎之當期發票即可免費入場，主辦單位中華棒球娛樂推廣協會秘書長陳齊祥特別表示感謝嘉義的蘭桂坊花園酒店、有春枟宅提供住宿，以及雲林縣體育會、萊佳形象美學診所、新云行銷、寶礦力水得等單位給予支持，才能讓比賽順利地舉辦。

藝人孫協志創辦的sun star明星棒球隊，主辦明星公益棒球賽，今年將在嘉義、斗六舉行。圖／中華棒球娛樂推廣協會

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