快訊

蔣萬安團隊新人事！林哲宏與游適銘出任副秘、第三副市長再等等

北極羽賽／40分鐘過關 戴資穎8強就位

台灣之星「4G終身吃到飽」大勝利？台灣大哥大「台台併」 2規則保護釘子戶

中職／啦啦隊短今法國旅遊多災多難 最後轉機出狀況當場淚崩

聯合新聞網／ 綜合報導
中信兄弟啦啦隊成員短今。 截圖自短今IG
中信兄弟啦啦隊成員短今。 截圖自短今IG

中信兄弟啦啦隊人氣成員短今近日到法國巴黎旅遊，她昨天在個人社群發文分享這趟旅程遇到的各種災難，其中返台時又碰上班機出狀況，讓她忍不住淚灑機場。

短今擁有甜美臉蛋及高挑身材，加上天然呆的性格獲得不少粉絲支持，目前IG擁有27萬追蹤。她日前和好友希希、泱泱到法國旅遊，沒想到民宿沒有窗戶、毛巾是髒的、門把手掉下來、房間沒有主燈全是檯燈，且浴室水還會漏到房間。換成第二間民宿後仍遭遇不少問題，包含房東搞失蹤、大門密碼鎖錯誤、房間沒有熱水。

短今原本以為辛苦的部分結束了，然而在荷蘭機場處理完關稅後，發現報到櫃檯提前關櫃，只能看看有沒有當天飛往台灣的班機，幸好有2班在香港轉機的班機，各剩1個位置，她和希希快速買票登機。飛了10小時候抵達香港，希希順利轉機，但短今的航班卻延遲4小時，衰事不斷讓她直接在轉機大廳哭一場。

粉絲聽聞短今這趟法國之旅後，紛紛留言表示，「天啊辛苦了，祝往後一切順利」、「真是充滿驚奇的旅程，平安回來最重要」、「辛苦了關關難過關關過」、「這是夢遊仙境吧...好的壞的全遇上」、「旅行少女的奇幻旅程」。

相關新聞

韓職／亞運中華隊投手太強 韓媒想引進台灣投手又想起王維中

中華隊投手在杭州亞運表現出色，韓媒近日撰文分析，韓職引進台灣投手當洋投的可能性，並提到王維中當年加盟NC恐龍隊帶來的周邊效益。 韓媒《體育朝鮮》點名3位台灣強投引人注目，第一位是效力紅襪隊2A的

中職／啦啦隊短今法國旅遊多災多難 最後轉機出狀況當場淚崩

中信兄弟啦啦隊人氣成員短今近日到法國巴黎旅遊，她昨天在個人社群發文分享這趟旅程遇到的各種災難，其中返台時又碰上班機出狀況，讓她忍不住淚灑機場。 短今擁有甜美臉蛋及高挑身材，加上天然呆的性格獲得不

棒球／明星公益棒球賽星光 陳義信、曹竣崵重出江湖

藝人孫協志創辦的中華棒球娛樂推廣協會與sun star明星棒球隊，常年來推廣明星公益棒球賽系列活動，今年已來到了第10年...

日職／連2年奪洋聯救援王 傳樂天左投松井裕樹將挑戰大聯盟

繼歐力士隊王牌山本由伸和橫濱隊今永昇太後，傳出樂天金鷲隊松井裕樹也將行駛海外自由球員權利，挑戰大聯盟。 現年27歲的左投松井裕樹本季出賽59場，主投57.1局飆出72次三振，防禦率1.57，奪下

中職／脂肪保護我！布里悍肚子挨球吻 照樣好投拚王座

味全龍隊今晚以9：1擊敗富邦悍將隊，先發投手布里悍度過肚子被強襲球擊中的危機「我的脂肪保護我」，5.2局失1分好投，拿下...

圖輯／味全龍投手布里悍好投奪勝 拿下單場MVP

中華職棒晚上在天母棒球場舉行，由味全龍出戰富邦悍將，前三局奪得四分加上第5局打擊大爆發，打滿1輪的5分大局瞬間為比賽定調...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。