中職／啦啦隊短今法國旅遊多災多難 最後轉機出狀況當場淚崩

中信兄弟啦啦隊人氣成員短今近日到法國巴黎旅遊，她昨天在個人社群發文分享這趟旅程遇到的各種災難，其中返台時又碰上班機出狀況，讓她忍不住淚灑機場。

短今擁有甜美臉蛋及高挑身材，加上天然呆的性格獲得不少粉絲支持，目前IG擁有27萬追蹤。她日前和好友希希、泱泱到法國旅遊，沒想到民宿沒有窗戶、毛巾是髒的、門把手掉下來、房間沒有主燈全是檯燈，且浴室水還會漏到房間。換成第二間民宿後仍遭遇不少問題，包含房東搞失蹤、大門密碼鎖錯誤、房間沒有熱水。

短今原本以為辛苦的部分結束了，然而在荷蘭機場處理完關稅後，發現報到櫃檯提前關櫃，只能看看有沒有當天飛往台灣的班機，幸好有2班在香港轉機的班機，各剩1個位置，她和希希快速買票登機。飛了10小時候抵達香港，希希順利轉機，但短今的航班卻延遲4小時，衰事不斷讓她直接在轉機大廳哭一場。

粉絲聽聞短今這趟法國之旅後，紛紛留言表示，「天啊辛苦了，祝往後一切順利」、「真是充滿驚奇的旅程，平安回來最重要」、「辛苦了關關難過關關過」、「這是夢遊仙境吧...好的壞的全遇上」、「旅行少女的奇幻旅程」。

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