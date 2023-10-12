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日職／連2年奪洋聯救援王 傳樂天左投松井裕樹將挑戰大聯盟

聯合新聞網／ 綜合報導
傳松井裕樹將挑戰大聯盟。 美聯社
傳松井裕樹將挑戰大聯盟。 美聯社

繼歐力士隊王牌山本由伸和橫濱隊今永昇太後，傳出樂天金鷲隊松井裕樹也將行駛海外自由球員權利，挑戰大聯盟。

現年27歲的左投松井裕樹本季出賽59場，主投57.1局飆出72次三振，防禦率1.57，奪下39次救援成功，蟬聯洋聯救援王。他日職生涯共累積236次救援成功，防禦率2.40。

據日媒《產經體育》報導，松井裕樹今年4月就取得海外FA資格，預計會引起海內外球團爭搶。一名國聯中區球探認為，救援左投價值非常高，松井的實力能在美國生存。

儘管松井裕樹想挑戰大聯盟，但樂天球團打算開出4年16億日圓（3.34億新台幣）合約留人，雙方還有交談機會，另外日職巨人隊也有意加入搶人大戰。

松井裕樹

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