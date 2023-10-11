快訊

陸「國家隊」救A股！匯金公司斥資20億增持四大銀行股票

中職／味全龍投手布里悍好投 拿下當場最有價值球員

攝影中心／ 記者陳正興／台北即時報導
富邦悍將打者蔣智賢九局上場代打遭三振出局。記者陳正興／攝影
富邦悍將打者蔣智賢九局上場代打遭三振出局。記者陳正興／攝影

中華職棒晚上在天母棒球場舉行，由味全龍出戰富邦悍將，前三局奪得四分加上第5局打擊大爆發，打滿1輪的5分大局瞬間為比賽定調，先發9人全數得分，最終以9：1擊敗富邦悍將隊，續居下半季、全年度龍頭，距離第二名的樂天桃猿隊、統一獅隊都領先1場勝差。先發投手布里悍拿下單場最有價值球員。

加上今晚勝投已經連續 5 勝場數的味全龍投手布里悍獲選單場最有價值球員。記者陳正興／攝影
加上今晚勝投已經連續 5 勝場數的味全龍投手布里悍獲選單場最有價值球員。記者陳正興／攝影
味全龍拿下勝利，球員在外野慶祝。記者陳正興／攝影
味全龍拿下勝利，球員在外野慶祝。記者陳正興／攝影
味全龍投手布里悍由於受傷，由隊友蔣少宏（中）幫忙領取單場最有價值球員禮品。記者陳正興／攝影
味全龍投手布里悍由於受傷，由隊友蔣少宏（中）幫忙領取單場最有價值球員禮品。記者陳正興／攝影
加上今晚勝投已經連續 5 勝場數的味全龍投手布里悍獲選單場最有價值球員。記者陳正興／攝影
加上今晚勝投已經連續 5 勝場數的味全龍投手布里悍獲選單場最有價值球員。記者陳正興／攝影
味全龍拿下勝利，球員在場中慶祝。記者陳正興／攝影
味全龍拿下勝利，球員在場中慶祝。記者陳正興／攝影
味全龍拿下勝利，球員在場中慶祝。記者陳正興／攝影
味全龍拿下勝利，球員在場中慶祝。記者陳正興／攝影
味全龍後援投手王維中。記者陳正興／攝影
味全龍後援投手王維中。記者陳正興／攝影
味全龍投手布里悍（中）遭強襲球吻，疼痛不已。記者陳正興／攝影
味全龍投手布里悍（中）遭強襲球吻，疼痛不已。記者陳正興／攝影

富邦悍將 樂天桃猿 統一獅 味全龍 中華職棒

延伸閱讀

中職／火力大爆發 味全龍五局再灌進五分

中職／味全龍迷熱血一車不夠接 捐血中心加派捐血車

MLB／「神之左手」為雙城開球 送「迷弟」洛培茲驚喜並相擁

日職／留不住了？山本由伸連3年四冠王 美媒：大谷外最強投手

相關新聞

中職／龍隊9安攻9分9人得分 數字巧合擊敗悍將

味全龍隊今晚前3局蠶食、第5局鯨吞，打滿1輪的5分大局瞬間為比賽定調，先發9人全數得分，最終以9：1擊敗富邦悍將隊，續居...

中職／林哲瑄恐傷到鉤狀骨 例行賽提前報銷

富邦悍將隊昨天不僅以4：9輸給中信兄弟隊，還多了一員傷兵，林哲瑄9局下代打到一半被換下，總教練丘昌榮今天證實左手腕受傷，...

中職／鉤狀骨受傷無奈 林哲瑄：我不是強打者啊…

原本說好要將高國輝送進季後賽，富邦悍將隊外野手林哲瑄今天卻傳出左手腕受傷，例行賽提前報銷，林哲瑄說：「很突然，也很無奈。...

中職／拿莫．伊漾想當核彈頭 目標是「姪子」黃龍義

味全龍隊拿莫．伊漾生涯首度扛起第一棒，最近7場有6場擔任新角色，就打出3成70打擊率、2轟的成績，總教練葉君璋直指「他的...

日職／留不住了？山本由伸連3年四冠王 美媒：大谷外最強投手

洋基隊去年休賽季留住賈吉（Aaron Judge）並網羅洛登（Carlos Rodon），但今年只打出82勝80敗無緣季後賽。美媒《The Athletic》撰文預測，洋基今年會簽下山本由伸和貝林傑（

中職／脂肪保護我！布里悍肚子挨球吻 照樣好投拚王座

味全龍隊今晚以9：1擊敗富邦悍將隊，先發投手布里悍度過肚子被強襲球擊中的危機「我的脂肪保護我」，5.2局失1分好投，拿下...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。