中職／味全龍投手布里悍好投 拿下當場最有價值球員

中華職棒晚上在天母棒球場舉行，由味全龍出戰富邦悍將，前三局奪得四分加上第5局打擊大爆發，打滿1輪的5分大局瞬間為比賽定調，先發9人全數得分，最終以9：1擊敗富邦悍將隊，續居下半季、全年度龍頭，距離第二名的樂天桃猿隊、統一獅隊都領先1場勝差。先發投手布里悍拿下單場最有價值球員。

加上今晚勝投已經連續 5 勝場數的味全龍投手布里悍獲選單場最有價值球員。記者陳正興／攝影 味全龍拿下勝利，球員在外野慶祝。記者陳正興／攝影 味全龍投手布里悍由於受傷，由隊友蔣少宏（中）幫忙領取單場最有價值球員禮品。記者陳正興／攝影 加上今晚勝投已經連續 5 勝場數的味全龍投手布里悍獲選單場最有價值球員。記者陳正興／攝影 味全龍拿下勝利，球員在場中慶祝。記者陳正興／攝影 味全龍拿下勝利，球員在場中慶祝。記者陳正興／攝影 味全龍後援投手王維中。記者陳正興／攝影 味全龍投手布里悍（中）遭強襲球吻，疼痛不已。記者陳正興／攝影

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