中職／味全龍投手布里悍好投 拿下當場最有價值球員

中華職棒晚上在天母棒球場舉行，由味全龍出戰富邦悍將，前三局奪得四分加上第5局打擊大爆發，打滿1輪的5分大局瞬間為比賽定調，先發9人全數得分，最終以9：1擊敗富邦悍將隊，續居下半季、全年度龍頭，距離第二名的樂天桃猿隊、統一獅隊都領先1場勝差。先發投手布里悍拿下單場最有價值球員。
味全龍隊今晚前3局蠶食、第5局鯨吞，打滿1輪的5分大局瞬間為比賽定調，先發9人全數得分，最終以9：1擊敗富邦悍將隊，續居...
富邦悍將隊昨天不僅以4：9輸給中信兄弟隊，還多了一員傷兵，林哲瑄9局下代打到一半被換下，總教練丘昌榮今天證實左手腕受傷，...
原本說好要將高國輝送進季後賽，富邦悍將隊外野手林哲瑄今天卻傳出左手腕受傷，例行賽提前報銷，林哲瑄說：「很突然，也很無奈。...
味全龍隊拿莫．伊漾生涯首度扛起第一棒，最近7場有6場擔任新角色，就打出3成70打擊率、2轟的成績，總教練葉君璋直指「他的...
洋基隊去年休賽季留住賈吉（Aaron Judge）並網羅洛登（Carlos Rodon），但今年只打出82勝80敗無緣季後賽。美媒《The Athletic》撰文預測，洋基今年會簽下山本由伸和貝林傑（
味全龍隊今晚以9：1擊敗富邦悍將隊，先發投手布里悍度過肚子被強襲球擊中的危機「我的脂肪保護我」，5.2局失1分好投，拿下...
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