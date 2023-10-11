中職／龍隊9安攻9分9人得分 數字巧合擊敗悍將

味全龍隊今晚前3局蠶食、第5局鯨吞，打滿1輪的5分大局瞬間為比賽定調，先發9人全數得分，最終以9：1擊敗富邦悍將隊，續居下半季、全年度龍頭，距離第二名的樂天桃猿隊、統一獅隊都領先1場勝差。

龍隊在1局下靠蔣少宏的適時安打先馳得點，2局下悍將單局3次失誤奉送1分，3局下再追加2分；5局下更是單局敲出5支安打外加1次保送，一口氣攻下5分拉開差距，張政禹的二壘打更帶有2分打點。

布里悍則是屢屢斬斷悍將攻勢，先發5.2局雖被敲出6支安打，另有2次四壞，但也投出6次三振，僅在4局上因保送加2支安打形成無人出局滿壘，被池恩齊敲出滾地推進丟掉1分。

龍隊今晚跟「9」有緣，全場敲出9支安打、得到9分，張政禹3打數1安打、3分打點最多，郭天信則敲出3安猛打賞，先發沒敲安的劉基鴻、林孝程也各有2次四壞保送，才能9人都幫助球隊跑回分數。 味全龍打者張政禹（左）跑回本壘得分。記者陳正興／攝影 味全龍跑者吉力吉撈.鞏冠滑回本壘得分。記者陳正興／攝影 味全龍打者張政禹。記者陳正興／攝影

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