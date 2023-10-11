中職／火力大爆發 味全龍五局再灌進五分
中華職棒晚上在天母棒球場舉行，由味全龍出戰富邦悍將，兩隊分別派出布里悍、郭俊麟主投，味全龍一局下就靠著失誤與安打，由蔣少宏擊出一壘安打，率先得分，味全龍在前三局拿下四分，五局下，味全龍打者張政禹擊出右外野高飛球，二壘安打 。2分打點。 三壘跑者蔣少宏回本壘得分。 二壘跑者李凱威回本壘得分，打者冉承霖、吉力吉撈.鞏冠、郭天信分別擊出安打， 讓味全龍灌進三分，大比數領先富邦悍將。
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