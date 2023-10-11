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中職／火力大爆發 味全龍五局再灌進五分

攝影中心／ 記者陳正興／台北即時報導
味全龍打者郭天信。記者陳正興／攝影
味全龍打者郭天信。記者陳正興／攝影

中華職棒晚上在天母棒球場舉行，由味全龍出戰富邦悍將，兩隊分別派出布里悍、郭俊麟主投，味全龍一局下就靠著失誤與安打，由蔣少宏擊出一壘安打，率先得分，味全龍在前三局拿下四分，五局下，味全龍打者張政禹擊出右外野高飛球，二壘安打 。2分打點。 三壘跑者蔣少宏回本壘得分。 二壘跑者李凱威回本壘得分，打者冉承霖、吉力吉撈.鞏冠、郭天信分別擊出安打， 讓味全龍灌進三分，大比數領先富邦悍將。

味全龍跑者拿莫.伊漾（右）利用野手暴傳，跑上一壘，也帶有一分打點。記者陳正興／攝影
味全龍跑者拿莫.伊漾（右）利用野手暴傳，跑上一壘，也帶有一分打點。記者陳正興／攝影
味全龍打者冉承霖。記者陳正興／攝影
味全龍打者冉承霖。記者陳正興／攝影
富邦悍將高國輝（左）被擦棒球打到自己，疼痛不已。記者陳正興／攝影
富邦悍將高國輝（左）被擦棒球打到自己，疼痛不已。記者陳正興／攝影
味全龍投手布里悍。記者陳正興／攝影
味全龍投手布里悍。記者陳正興／攝影
味全龍投手布里悍。記者陳正興／攝影
味全龍投手布里悍。記者陳正興／攝影
味全龍跑者林孝程快腿盜壘成功。記者陳正興／攝影
味全龍跑者林孝程快腿盜壘成功。記者陳正興／攝影
味全龍打者拿莫.伊漾。記者陳正興／攝影
味全龍打者拿莫.伊漾。記者陳正興／攝影
職籃電豹女今天加入中職比賽開場表演。記者陳正興／攝影
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富邦悍將打者申皓瑋。記者陳正興／攝影
富邦悍將打者申皓瑋。記者陳正興／攝影
富邦悍將投手郭俊麟。記者陳正興／攝影
富邦悍將投手郭俊麟。記者陳正興／攝影
味全龍打者拿莫.伊漾。記者陳正興／攝影
味全龍打者拿莫.伊漾。記者陳正興／攝影
味全龍跑者吉力吉撈.鞏冠滑回本壘得分。記者陳正興／攝影
味全龍跑者吉力吉撈.鞏冠滑回本壘得分。記者陳正興／攝影
富邦悍將救援投手岳少華。記者陳正興／攝影
富邦悍將救援投手岳少華。記者陳正興／攝影
味全龍打者吉力吉撈.鞏冠擊出一分打點二壘安打。記者陳正興／攝影
味全龍打者吉力吉撈.鞏冠擊出一分打點二壘安打。記者陳正興／攝影
富邦悍將打者高國輝。記者陳正興／攝影
富邦悍將打者高國輝。記者陳正興／攝影
富邦悍將投手郭俊麟。記者陳正興／攝影
富邦悍將投手郭俊麟。記者陳正興／攝影
富邦悍將郭俊麟被打爆換下場。記者陳正興／攝影
富邦悍將郭俊麟被打爆換下場。記者陳正興／攝影
味全龍打者張政禹（左）跑回本壘得分。記者陳正興／攝影
味全龍打者張政禹（左）跑回本壘得分。記者陳正興／攝影
味全龍投手布里悍。記者陳正興／攝影
味全龍投手布里悍。記者陳正興／攝影
味全龍跑者林孝程（右）快腿盜壘成功。記者陳正興／攝影
味全龍跑者林孝程（右）快腿盜壘成功。記者陳正興／攝影
富邦悍將救援投手岳少華。記者陳正興／攝影
富邦悍將救援投手岳少華。記者陳正興／攝影
味全龍打者張政禹。記者陳正興／攝影
味全龍打者張政禹。記者陳正興／攝影
富邦悍將打者申皓瑋（左）。記者陳正興／攝影
富邦悍將打者申皓瑋（左）。記者陳正興／攝影
職籃電豹女今天加入中職比賽開場表演。記者陳正興／攝影
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富邦悍將投手郭俊麟（右）被味全龍接連安打，打得臉色大變。記者陳正興／攝影
富邦悍將投手郭俊麟（右）被味全龍接連安打，打得臉色大變。記者陳正興／攝影

味全龍 富邦悍將

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