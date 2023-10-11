中職／拿莫．伊漾想當核彈頭 目標是「姪子」黃龍義

味全龍隊拿莫．伊漾生涯首度扛起第一棒，最近7場有6場擔任新角色，就打出3成70打擊率、2轟的成績，總教練葉君璋直指「他的擊球很有威脅性」，拿莫也期許自己如黃龍義般扛起「核彈頭」招牌，兩人還是親戚關係。

拿莫．伊漾日前到二軍調整，9月下旬重返一軍後，被安排擔任開路先鋒，9月28日起7場比賽有6場都是先發第1棒，旺盛的攻擊火力就連葉總都注意到，「我想打第1棒對他來說有產生一點點效應，希望能繼續保持。」

在9月28日之前，拿莫不僅職棒一軍沒打過第1棒，業餘時期也沒打過，讓他備感新鮮，「小學都打5棒，國中、高中打6、7、8棒，大學都打第3棒，二軍雖然有打過第1棒，但那比較是為了調整可以用更多打席。」

味全龍隊拿莫．伊漾第1棒打出威脅性。記者陳正興／攝影

扛起第一棒，拿莫感受到被教練團信任、賦予不同任務，「有種被託付的感覺，要求自己要上壘，選球是基本的，但上壘的欲望更強烈。」

不僅扛第1棒，拿莫打1到3棒的前段棒次表現都比較好，他表示，自己也有注意到這個現象，「可能打後段棒次的時候，比較有推進的心態。」

目前扛第1棒的27打數裡，拿莫敲出10支安打，有2轟、6分打點，打擊率3成70、上壘率4成33、長打率0.704，被問起希望成為的核彈頭目標，他的答案是La New熊隊的黃龍義。

有趣的是25歲的拿莫，輪資排輩起來，還是44歲黃龍義的舅舅，拿莫從小一看著「姪子」在職棒打球，如今自己也進入職棒，「還記得我第一個簽名球就是林智勝的，那時候請黃龍義幫忙拿到。」

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