日職／相隔153天登場獲球迷掌聲 山川穗高：既開心又緊張

西武獅隊重砲山川穗高今年5月被指控對女性強制猥褻，雖最終未起訴，西武仍做出無限期禁賽處分。西武今天在鳳凰聯盟（秋季聯賽）對決巨人隊，山川相隔153天重返球場，1打數無安打，但得到2次保送，他賽後直言既興奮又緊張。

山川穗高今天擔任先發第4棒鎮守三壘，他上一次守三壘是2020年9月27日。他在第2局首度上場打擊獲球迷掌聲，最後敲出飛球被接殺，第4局和第6局都被保送，6局下被換下場休息。

談到相隔153天首次實戰，山川穗高說，「這真的很有趣，我既開心又緊張，這種感覺很久沒體驗到，今天全力以赴，明天起也會繼續珍惜每場比賽。」

山川穗高5月被女性指控強制猥褻，東京地檢署在8月裁定不起訴，西武仍在9月4日宣布無限期禁賽山川，不過秋季聯賽非正式比賽不受限。山川穗高曾3度單季破40轟，本季出賽17場沒全壘打，打擊率0.254。

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