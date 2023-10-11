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中職／味全龍迷熱血一車不夠接 捐血中心加派捐血車

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
中職味全龍隊做公益，10月9日利用主場最後一場主題日舉辦捐血活動，提供簽名球作為抽獎獎品，總計吸引183位球迷參與。圖／味全龍隊提供
中職味全龍隊做公益，10月9日利用主場最後一場主題日舉辦捐血活動，提供簽名球作為抽獎獎品，總計吸引183位球迷參與。圖／味全龍隊提供

中職味全龍隊做公益，10月9日利用主場最後一場主題日舉辦捐血活動，龍迷超熱血響應，現場大排長龍，捐血中心緊急加派捐血車到場支援，總計吸引183位球迷捐出270袋、6萬7500c.c.的熱血。

根據血液基金會的觀察，今年新冠肺炎疫情趨緩，民眾用血量增加，近期南部受到颱風、大雨影響，民眾外出減少，血液庫存量持續降低，北部血液庫存量雖相對穩定，但近日東北季風增強，天氣轉冷，下雨，也恐影響民眾捐血意願，今年秋冬血荒情形恐更嚴重。

味全龍球團成軍以來積極實踐創辦人魏應充的公益理念，這次國慶連假特別與天母商圈共同舉辦捐血活動，總計有30家店家共襄盛舉贊助超過1200份抽獎獎項，球團也提供吉力吉撈˙鞏冠、林智勝、劉基鴻、徐若熙、郭天信等多位人氣龍將簽名球與主題日限定商品供抽獎，讓現場獲獎的幸運球迷喜出望外。

10月9日當天，活動開始前就開始出現排隊人龍，艷陽高照仍吸引上百位熱血球迷排隊挽袖捐血十分熱烈，下午時段更因人潮眾多緊急臨時加派捐血車到場支援，一日總計募得67,500c.c.，球團也希望藉此活動推廣民眾捐血，號召廣大球迷以行動支持公益，幫助更多需要幫助的人。

中職味全龍隊做公益，10月9日利用主場最後一場主題日舉辦捐血活動，提供簽名球作為抽獎獎品，總計吸引183位球迷參與。圖／味全龍隊提供
中職味全龍隊做公益，10月9日利用主場最後一場主題日舉辦捐血活動，提供簽名球作為抽獎獎品，總計吸引183位球迷參與。圖／味全龍隊提供
中職味全龍隊做公益，10月9日利用主場最後一場主題日舉辦捐血活動，提供簽名球作為抽獎獎品，總計吸引183位球迷參與。圖／味全龍隊提供
中職味全龍隊做公益，10月9日利用主場最後一場主題日舉辦捐血活動，提供簽名球作為抽獎獎品，總計吸引183位球迷參與。圖／味全龍隊提供

味全龍 林智勝 吉力吉撈

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