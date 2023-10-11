日職／留不住了？山本由伸連3年四冠王 美媒：大谷外最強投手

洋基隊去年休賽季留住賈吉（Aaron Judge）並網羅洛登（Carlos Rodon），但今年只打出82勝80敗無緣季後賽。美媒《The Athletic》撰文預測，洋基今年會簽下山本由伸和貝林傑（Cody Bellinger），並和紅雀進行一筆交易。

山本由伸本季先發23場16勝6敗，主投164局169K，防禦率1.21（洋聯史上第2低），每局被上壘率0.88，被打擊率僅1成98。山本由伸連3年奪下洋聯勝投、防禦率、三振及勝率四冠王，成為史上首位達成此成就的投手。

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美媒《The Athletic》認為，山本由伸是自由市場上除大谷翔平外最好的投手。洋基可能開出超過2億美元的大約，儘管山本無法拿到柯爾（Gerrit Cole）9年3.24億美元這種金額，但會願意給出相同年份合約，因為山本只有25歲，還能效力很長一段時間。

該報導還預測，洋基會簽下在小熊隊大復活的前國聯MVP貝林傑（Cody Bellinger），洋基曾在交易大限前爭取他，但小熊為力拼季後賽留人。由於「火星人」（Jasson Domínguez）預計因傷缺陣好幾個月，洋基目前外野仍破洞，貝林傑能填補空缺並提供打擊火力。

第3項預測是洋基可能和紅雀交易，紅雀今年先發投手表現不佳；洋基陣中則擁有施密特（Clarke Schmidt）、瓦茲奎茲（Randy Vasquez）與布里托（Jhony Brito）等年輕先發。洋基可爭取工具人拿杜諾文（Brendan Donovan），他整體攻擊指數（OPS）0.787，且三振率低及上壘率高，但他還沒進入仲裁年，紅雀要價不會太低。

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