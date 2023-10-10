中職／只差二壘打 岳政華本季第2次挑戰完全打擊失利
中信兄弟今晚客場出戰富邦悍將，兄弟岳政華單場擊出4安打，只差一支二壘打，可惜未能完成生涯首次的完全打擊。先發投手鄭凱文相隔40天後重返一軍先發登板，主投七局，被敲4安，送出5次三振，失1分，本季第三度獲選單場最有價值球員，終場中信以9比4擊敗富邦。
第7棒岳政華5打數，擊出4支安打，包括陽春全壘打，三壘安打及兩次一壘打，只差一支二壘打，挑戰本季第2次完全打擊功虧一簣，但也貢獻2分打點，跑回2分。賽後岳政華受訪表示，九局上的最後一個打席，未想太多，球送進好球帶就打，有機會就跑向二壘，可惜擊球點太正面，就知道沒機會。
兄弟第3棒詹子賢2打數，２安打帶有2分打點，跑回1分。第4棒許基宏3打數擊出2安打，有3分打點，兄弟打者合計擊出13支安打，奪勝的兄弟隊仍保住下半季第3名。
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