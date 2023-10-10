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中職／雄鷹拚二軍總冠軍賽門票 陳柏清挑戰個人獎項

中央社／ 台北10日電
中華職棒台鋼雄鷹隊10日在二軍例行賽與中信兄弟交手，雄鷹隊先發投手陳柏清投7局失1分，率隊以11比1拿勝，有望爭取二軍三振王和防禦率王。圖／台鋼雄鷹隊提供（中央社）
中華職棒台鋼雄鷹隊10日在二軍例行賽與中信兄弟交手，雄鷹隊先發投手陳柏清投7局失1分，率隊以11比1拿勝，有望爭取二軍三振王和防禦率王。圖／台鋼雄鷹隊提供（中央社）

中職台鋼雄鷹隊今天二軍以11比1擊敗中信兄弟隊，年度勝率確定至少5成，目標爭取二軍冠軍賽門票；雄鷹隊投手陳柏清今天7局優質先發勝，有望爭取二軍三振王和防禦率王。

中華職棒二軍例行賽，台鋼雄鷹隊今天與中信兄弟交手，雄鷹隊先發投手陳柏清總計投7局，僅被敲出3支安打，投出7次三振、4次四死球保送，失掉1分責失分，率隊拿勝，也拿下個人本季第4勝。

中職二軍例行賽戰績排名富邦悍將隊暫居第一，台鋼雄鷹與味全龍隊緊追在後，雄鷹隊二軍例行賽剩下3場賽事，將全力求勝，目標力拚二軍總冠軍賽門票。

雄鷹隊投手陳柏清今天賽後以防禦率3.06居二軍防禦率王，排名第2的悍將隊投手黃子宸防禦率為4.66；陳柏清目前累計63次三振暫居三振王，樂天桃猿隊投手劉家翔、楊彬分別有61次和60次三振，但桃猿二軍例行賽已經結束，陳柏清爭取防禦率王、三振王機會大。

雄鷹隊野手曾子祐目前以83支安打暫居二軍安打王，曾宸佐以46分打點暫居二軍打點王，都有機會挑戰二軍個人獎項。

中職 台鋼雄鷹 中信兄弟

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