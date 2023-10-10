中職／艾士特近5戰吞4敗 自己有察覺問題點恰總不擔心

中職中信兄弟隊投手艾士特近5場先發吞4敗，總教練「恰恰」彭政閔表示，台灣打者適應能力好，加上各隊有情蒐，但艾士特有察覺到也想突破，教練團對他並不擔心。

中信兄弟隊投手艾士特昨天對味全龍隊先發投5.2局失掉4分責失分、承擔敗投，近5場比賽戰績1勝4敗，帳面上成績不是特別理想。

兄弟隊總教練彭政閔今天賽前受訪表示，艾士特的狀況其實一直維持的很好，但台灣打者適應能力很好，加上近幾年各隊都很重視情蒐，艾士特本身有注意到這個問題，也有找教練團討論，選手本身有想法、想要突破，「相信他有改變的話，就會有好事發生。」

被問起是否是艾士特休息天數影響表現，彭政閔表示，這個部分有點難判斷，前陣子受到雨勢和颱風影響蠻多的，也有一些洋將反應休息越久反而狀況越不好調整，但天候的部分本來就沒有辦法掌握，只能把原本安排的東西先做好，其他的聽天由命。

近期雨勢不僅影響一軍賽事，也讓二軍賽程受到影響，彭政閔表示，余謙近幾場也有投長中繼、擔任第2先發，所以今天也讓他在二軍先發出賽，希望可以調整投多一點用球數，為下一場先發準備，也有機會近期再回一軍先發。

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