中職／完成三殺很夢幻 王正棠透露和李宗賢對到眼有默契

中職富邦悍將隊昨天與樂天桃猿隊比賽，悍將野手李宗賢、王正棠、范國宸合力完成三殺守備，二壘手王正棠直呼「夢幻」，透露李宗賢接到球當下兩人「對到眼」有默契。

中華職棒富邦悍將隊昨天與樂天桃猿隊交手，5局下桃猿隊攻占一、二壘，陳俊秀敲出三壘方向強勁滾地球，悍將三壘手李宗賢接球先踩三壘壘包，接著傳給二壘手王正棠，再傳給一壘手范國宸，陳俊秀打出罕見三殺打、為史上第4次，悍將策動三殺守備、為史上第20次。

李宗賢今天賽前受訪表示，因為陳俊秀是強力拉打型的打者，剛好球打到自己的右側，順勢踩壘包再傳二壘時間綽綽有餘，主要是二壘傳一壘抓到跑者處理球的時間壓力更大。

王正棠則提到，過往出現類似狀況，李宗賢都是接球踩三壘、傳一壘抓雙殺，但昨天李宗賢接到球時有和自己對到眼，彼此有默契，才能完成不可思議的三殺守備，可以參與三殺守備很夢幻，過去也沒有遇過。

王正棠昨天不僅守備有表現，打擊也有貢獻，單場4打數敲出2支安打，貢獻3分打點，也一度是單場MVP人選，但球隊最後以4比5吞敗。

王正棠謙虛表示，昨天打擊發揮不錯是運氣好，很可惜最後剩4個出局數沒能守住，重要的還是球隊要贏球。

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