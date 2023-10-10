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中職／參與罕見三殺守備 悍將李宗賢：整年都會想到

中央社／ 新北10日電
中職富邦悍將隊9日與樂天桃猿隊比賽出現罕見三殺，悍將野手李宗賢（左）參與三殺守備，他說，可以完成三殺守備是很有成就感的事情，「感覺整年都會想到這個play」。 中央社
中職富邦悍將隊9日與樂天桃猿隊比賽出現罕見三殺，悍將野手李宗賢（左）參與三殺守備，他說，可以完成三殺守備是很有成就感的事情，「感覺整年都會想到這個play」。 中央社

中職富邦悍將隊昨天與樂天桃猿隊比賽出現罕見三殺，悍將野手李宗賢、王正棠、范國宸合力完成三殺守備，李宗賢笑說剛好天時地利人和：「應該整年都會想到這個play。」

中華職棒富邦悍將隊昨天與樂天桃猿隊交手，5局下桃猿隊一、二壘有人，桃猿隊陳俊秀敲出三壘方向強勁滾地球，悍將三壘手李宗賢接球先踩三壘壘包，接著傳給二壘手王正棠，再傳給一壘手范國宸，陳俊秀打出罕見三殺打、為史上第4次，悍將策動三殺守備、則是史上第20次。

悍將三壘手李宗賢今天賽前受訪表示，可以完成三殺守備需要天時地利人和，昨晚的狀況是一、二壘有跑者，處於強迫進壘的狀態，陳俊秀是強力拉打型打者，所以自己守得比較靠近壘包，剛好球打到自己的右側，順勢踩壘再傳二壘，才能完成罕見的三殺守備。

李宗賢表示，平時守備都是以抓出局數、阻止跑者推進壘包為第一優先，可以完成三殺守備是很有成就感的事情，幫助球隊守住那局、也有帶起球隊士氣，相信那個守備也成為比賽中高價值的看點。

成功策動三殺守備李宗賢直言很不容易，很振奮也很特別，比賽結束後有再回味一下，下一次要遇到不知道會等多久，「感覺整年都會想到這個play」。

李宗賢 樂天桃猿 陳俊秀

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