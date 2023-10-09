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中職／徐若熙先發飆速156公里率龍搶勝 葉總看見成長

中央社／ 台北9日電
中職味全龍隊與中信兄弟隊之戰．味全龍派出徐若熙擔任先發投手。記者蘇健忠／攝影
中職味全龍隊與中信兄弟隊之戰．味全龍派出徐若熙擔任先發投手。記者蘇健忠／攝影

中職味全龍隊今天與中信兄弟交手，龍隊投手徐若熙先發投3.1局無失分、飆速156公里，龍隊投打發揮，以4比0擊敗中信兄弟隊，總教練葉君璋稱讚：「徐若熙這一場成長蠻多的」。

中職味全龍隊今天在主場天母棒球場迎戰中信兄弟，龍隊開賽就有攻勢，拿莫．伊漾率先敲出二壘打，2人出局後劉基鴻二壘打送回球隊第1分，蔣少宏二壘打替球隊再添1分。

龍隊5局下再起攻勢，拿莫．伊漾率先敲出安打，1人出局後李凱威安打推進，2人出局後蔣少宏再敲出二壘打，一棒2分幫助球隊拉開領先差距。

龍隊先發投手徐若熙重回一軍先發，今天比賽前半段球速發揮不錯，前3局被敲出2支安打、無失分，4局上續投先被周思齊敲出安打，1人出局後再被詹子賢敲出安打退場，羅華韋接替登板，雖然出現投手犯規，但接著抓2個出局數、沒有失分。

徐若熙上一場先發出賽為9月21日，對手也是中信兄弟，僅投2.1局就退場，今天總計用61球投3.1局被敲出4支安打，投出6次三振、無失分、無關勝敗。

龍隊後援投手伍鐸投5局被敲4支安打，投出2次四壞保送、無失分，好投壓制幫助球隊拿勝，也拿下個人本季第5勝，獲選單場最有價值球員（MVP）。

龍隊總教練葉君璋表示，徐若熙今天本來就有設定用球數，今天整體投球內容很好，內部測速有測到最快158公里（官方紀錄156公里），而且看起來是輕鬆的感覺，從上一場一軍先發不舒服到今天再回一軍先發，看起來成長蠻多的。

徐若熙 中信兄弟

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