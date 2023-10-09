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中職／林立從杭州歸隊繳出2安 林承飛3安猛打收拾悍將
樂天桃猿、富邦悍將隊今天繼續在桃園球交手，林承飛4打數3安打、本季第5轟出爐，8局下二壘打追平比數，為猿隊延續攻勢，成為5：4逆轉戰局的功臣，獲選單場MVP。
猿隊全場揮出11支安打，比悍將多5支，除了林承飛3安猛打，林立打完杭州亞運後立刻歸隊，今天擔任先發2棒二壘手，也有3打數2安打、1分打點的好表現。
悍將1局上點燃攻勢，王勝偉、范國宸、王正棠接連安打，攻下全場第1分。
猿隊前兩局掛零，3局下成晉、林立安打攻占一、三壘，再靠梁家榮高飛犧牲打扳平比數。
4局下， 林承飛轟出中外野陽春砲，猿隊2：1超前。
悍將5局上兩出局後，李宗賢保送、王勝偉觸身球上壘，范國宸擊出內野滾地球，靠野手選擇上壘，形成滿壘局面，高國輝再獲保送擠回1分，追成2：2。
猿隊先發投手陳克羿此時退場，王志煊接替投球，但遭王正棠揮出兩分打點安打，悍將這半局攻下3分，反以4：2領先。
猿隊5局下林立、梁家榮連續安打攻占一、二壘，陳俊秀揮出三壘方向滾地球， 悍將三壘手李宗賢自踩壘包，再傳給二壘手王正棠，接著王正棠傳一壘手范國宸，接力完成三殺美技。
悍將洋投肯特投完6局仍是4；2，7局下宋嘉翔、陳晨威安打，李子強接手投球，林立高飛犧牲打攻下1分。
猿隊8局下攻勢再起，面對悍將第3任投手王尉永，兩出局後朱育賢獲保送，林承飛二壘打追平比數，陳冠勳登板再保送嚴宏鈞，接著成晉關鍵安打攻下超前分，領先到比賽結束。
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