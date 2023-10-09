中職／亞運男籃金牌好手林信寬曾有棒球夢 桃園開球很興奮

男籃好手林信寬在今年杭州亞運3對3率隊奪金，今天受邀替中職樂天桃猿隊開球，林信寬過去也曾有棒球夢直呼很興奮，談起亞運金牌表示：「對我和台灣都很重要」。

21歲的台灣男籃好手林信寬今年在杭州亞運3對3男籃賽中有突出表現，金牌戰拿7分，關鍵時刻2罰俱中，率隊擊敗卡達，拿下亞運賽史3對3男籃隊史首金。

林信寬今天受邀到樂天桃園棒球場開球，他笑說很興奮，小時候有在電視上看棒球，但沒有現場看過棒球，第一次到棒球場就可以開球是很特別的體驗，長大之後多半的時間都在籃球訓練上，近幾年比較有印象的就是今年初電視收看世界棒球經典賽。

林信寬是今年台灣運彩xT1聯盟選秀狀元，被台啤永豐雲豹隊選進，但他曾透露自己國中時是想加入棒球隊，他表示國小、國中時都會傳接球，小時候以棒球為第一目標，但現在轉換到籃球沒有什麼不好，成為選秀狀元，又在今年亞運拿下金牌，「籃球對我來說非常不一樣」。

回顧今年亞運好表現，林信寬直言，這塊金牌無論對個人還是對台灣都很重要，可以拿下這塊金牌是團隊一起努力得來的成果。

林信寬表示，結束亞運賽事後會回母隊報到，球隊的教練和學長都會協助自己快點融入團隊，賽季也即將開打，期許能發揮優點幫助球隊、讓球隊變得更好。