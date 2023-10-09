中職／林佳緯首打席嚇學長一跳 林吳晉瑋直呼有氣勢

統一獅隊新秀林佳緯7日中職生涯首打席就嚇了學長一跳，首球差點開轟，讓對手中信兄弟捕手林吳晉瑋直呼「很有氣勢」；林吳晉瑋把握本季一軍機會，也提到很多細節都還需要進步。

中華職棒統一獅隊今年季中選秀首輪選進的好手林佳緯7日一軍生涯初亮相，在與兄弟隊比賽8局下2人出局後代打上場，第一球就敲出深遠「界外」全壘打、氣勢不錯，但最終生涯首打席吞下三振。

林佳緯生涯首打席當時兄弟隊的捕手是穀保家商的學長林吳晉瑋，林吳晉瑋今天賽前受訪表示，自己畢業那年、林佳緯進到高中，所以沒有同場出賽過，那天第一球就被林佳緯抓到、打成這麼深遠的界外飛球有嚇一跳，也更謹慎面對後面的配球。

林吳晉瑋笑說，林佳緯那個打席走上場有跟他說了聲「學長好」，他也回應「學弟好」，先前U18世界盃棒球賽時，就有關注林佳緯的表現，那個打席的配球和觀察，「林佳緯打擊很有氣勢、很不錯。」

林吳晉瑋是兄弟隊2020年第5輪選進的球員，但前幾年一軍出賽機會少，本季之前僅去年在一軍有5場出賽，總計2打數沒有安打，今天賽前本季一軍出賽21場，總計32打數敲出9支安打。林吳晉瑋感謝教練團的信任，希望可以好好把握機會表現。

林吳晉瑋表示，前兩年沒有太多一軍出賽機會，今年算是比較完整的一軍球季，是很不錯的經驗，兄弟隊是很重視守備的球隊，「捕手又要掌控場面，要把守備放第一」，一軍的教練和學長都會提醒細節、也有多做嘗試。

林吳晉瑋昨天與味全龍隊比賽也有關鍵二壘打送回2分，幫助球隊將比數追至1分落後，讓兄弟有機會在9局上靠著詹子賢陽春砲扳平比數，林吳晉瑋表示，當下的想法是不要追打壞球，學長王威晨也有針對打擊的跟球部分做提醒。