中職／王維中近況不佳調一下 葉君璋：下一場會很好

中職味全龍隊投手王維中連3場出賽都有失分，總教練葉君璋賽前幫忙「調一下」，但調整什麼部分葉君璋沒有多說，只笑說如果照著調整後的方式投，「下一場應該會很好。」

中華職棒味全龍隊昨天與中信兄弟交手，8局打完龍隊5比4領先，龍隊9局上換上投手王維中登板後援，面對兄弟首名打者詹子賢被敲出追平比數陽春砲，接著三振抓到出局數後，又被許基宏敲出安打退場，龍隊昨天與兄弟5比5握手言和。

王維中近期出賽狀況不是很理想，9月24日對統一獅隊投6球、投出保送後退場，近3場出賽都投不滿1局，連3場出賽失3分（2分責失分）。

龍隊總教練葉君璋賽前受訪被問起王維中的狀況時先說：「他下一場會很好。」葉君璋接著解釋，今天有試著幫王維中調整，找回應該有的感覺，就要看他能不能在比賽中運用，「如果能發揮今天調整狀況的8、9成，下一場就會很好，最晚明年會很好」，但前提是沒有受傷。