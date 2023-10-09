快訊

長輩挪用公仔錢買育兒品！教育部影片惹眾怒 潘文忠親上火線回應了

上士班長播A片給女兵看又開黃腔 不滿遭撤職打官司因「這點」逆轉勝訴

中職／林子昱心態不同投出自信 有機會盼爭取回先發

中央社／ 台北9日電
味全龍投手林子昱。 報系資料照
味全龍投手林子昱。 報系資料照

中職味全龍隊昨天與中信兄弟打和，龍隊投手林子昱中繼投3.1局失1分被總教練葉君璋點名是關鍵。林子昱自評最大的轉變在心態調整更有自信，如果明年有機會也希望再爭取回先發。

中華職棒味全龍隊昨天與中信兄弟交手，比賽因為雨勢影響數度暫停，龍隊先發投手鋼龍3局投完退場，林子昱提前登板，中繼用47球投3.1局，被敲出2支安打，投出4次三振、1次保送，失掉1分責失分，拿下中繼成功。

龍隊昨天與兄弟打到9局因為「天母條款」比賽時間超過晚間10時、握手言和，龍隊總教練葉君璋今天賽前受訪表示，昨天林子昱吃了很多局數，才讓球隊有機會維持在不敗的局面。

林子昱前兩個球季先發出賽場數較多，今年開季中繼出發，球季中也曾回到先發，9月中過後又回到後援，林子昱表示，從先發往後援調整，「其實調了很長一段時間」。林子昱透露，期間技術層面有點跑掉，葉君璋有幫忙微調，但最重要的還是心態。

林子昱點出，過去都會想把球投在邊邊角角，因為自信心不夠、怕被打，所以會投得很閃躲，反而讓自己更辛苦，「葉總鼓勵我，我的球並不好打，也不比人家差」，現在更勇敢對決、往好球帶中間丟，打不打得到就是對手的事情。

林子昱也提到，過去登板都會去想要至少投幾局，但現在上場不會去設限，一顆一顆球來、解決一個算一個，昨天可以投這麼長的局數，也是守備幫忙，有很多被打得強勁的球，隊友有幫忙守下來。

林子昱雖然已經慢慢習慣中繼角色，球隊有需要就扮演好該做的角色，但也坦言希望爭取回先發，先前葉君璋有提到，投手王維中明年球季預計也會回到先發，先發輪值競爭激烈，但林子昱有自信，直言會盡量爭取。

林子昱 葉君璋

延伸閱讀

中職／看投打守數據！與三上悠亞開球互動 這三人中選

中職／兄弟剩3洋投可用 恰總：影響最後才知道

中職／龍隊2轟擊敗悍將 葉君璋直言高國輝退休可惜

中職／徐若熙手沒大問題已牛棚練投 至少會再投1場

相關新聞

中職／超敬業三上悠亞開球「漏氣」 她本人沮喪回應了

日本超人氣偶像三上悠亞昨天受邀到味全龍主場開球，不料卻投出一顆「挖地瓜」，她當下狂笑掩面，事後也在個人社群分享開球心情。 三上悠亞個人社群X（推特）擁有500多萬名粉絲，她昨天分享開球畫面給粉絲

中職／林子昱心態不同投出自信 有機會盼爭取回先發

中職味全龍隊昨天與中信兄弟打和，龍隊投手林子昱中繼投3.1局失1分被總教練葉君璋點名是關鍵。林子昱自評最大的轉變在心態調...

中職／三上悠亞開球 龍「科學化」慎選3人互動

味全龍隊昨邀請日本超人氣偶像三上悠亞來開球，郭天信、劉基鴻、陳冠偉獲得與女神互動機會，合照時前兩人開心笑容藏不住，陳冠偉...

中職／追平轟打醒全隊 詹子賢：是看到三上悠亞吧

中信兄弟隊今天面對2：5的落後，在最後2局追平比數，9局上詹子賢打出的追平轟更讓球隊氣勢振奮，但謙虛地說：「是看到三上悠...

中職／詹子賢9局上追平轟 龍象鏖戰6小時握手言和

味全龍隊今天與中信兄弟隊之戰，比賽兩度因雨暫停、等待2個半小時，5點開打的比賽最終打到超過11點，詹子賢9局上的追平轟，...

中職／李多慧融入台灣！滿頭大汗排隊買早餐 寺廟前喝台啤

中職樂天桃猿隊啦啦隊成員李多慧，8日晚間於個人YT頻道推出台灣美食介紹第二部，滿頭大汗排隊買阜杭豆漿，也到雙連市場、大稻程等地美食，還在寺廟前喝台啤，向韓國人介紹台灣美食，不少粉絲大推。 有粉絲

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。