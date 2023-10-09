中職／林子昱心態不同投出自信 有機會盼爭取回先發

中職味全龍隊昨天與中信兄弟打和，龍隊投手林子昱中繼投3.1局失1分被總教練葉君璋點名是關鍵。林子昱自評最大的轉變在心態調整更有自信，如果明年有機會也希望再爭取回先發。

中華職棒味全龍隊昨天與中信兄弟交手，比賽因為雨勢影響數度暫停，龍隊先發投手鋼龍3局投完退場，林子昱提前登板，中繼用47球投3.1局，被敲出2支安打，投出4次三振、1次保送，失掉1分責失分，拿下中繼成功。

龍隊昨天與兄弟打到9局因為「天母條款」比賽時間超過晚間10時、握手言和，龍隊總教練葉君璋今天賽前受訪表示，昨天林子昱吃了很多局數，才讓球隊有機會維持在不敗的局面。

林子昱前兩個球季先發出賽場數較多，今年開季中繼出發，球季中也曾回到先發，9月中過後又回到後援，林子昱表示，從先發往後援調整，「其實調了很長一段時間」。林子昱透露，期間技術層面有點跑掉，葉君璋有幫忙微調，但最重要的還是心態。

林子昱點出，過去都會想把球投在邊邊角角，因為自信心不夠、怕被打，所以會投得很閃躲，反而讓自己更辛苦，「葉總鼓勵我，我的球並不好打，也不比人家差」，現在更勇敢對決、往好球帶中間丟，打不打得到就是對手的事情。

林子昱也提到，過去登板都會去想要至少投幾局，但現在上場不會去設限，一顆一顆球來、解決一個算一個，昨天可以投這麼長的局數，也是守備幫忙，有很多被打得強勁的球，隊友有幫忙守下來。

林子昱雖然已經慢慢習慣中繼角色，球隊有需要就扮演好該做的角色，但也坦言希望爭取回先發，先前葉君璋有提到，投手王維中明年球季預計也會回到先發，先發輪值競爭激烈，但林子昱有自信，直言會盡量爭取。