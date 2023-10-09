聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／超敬業三上悠亞開球「漏氣」 她本人沮喪回應了
日本超人氣偶像三上悠亞昨天受邀到味全龍主場開球，不料卻投出一顆「挖地瓜」，她當下狂笑掩面，事後也在個人社群分享開球心情。
三上悠亞個人社群X（推特）擁有500多萬名粉絲，她昨天分享開球畫面給粉絲，並寫道，「可惡！真是不甘心，練習時明明做得還不錯。」她也發文分享粉絲們拍攝的美照，稍早透露今天已回到日本。
三上悠亞昨天不僅開球，還在雨中帶領球迷們一起應援，龍隊最終以5：5和中信兄弟隊握手言和。CPBL和味全官方YT頻道也釋出三上悠亞開球精華，網友紛紛開玩笑留言，「開球的兩位會不會笑得太爽」、「我懷疑大師兄（林智勝）躲在威弟（吉祥物）裡面但我沒有證據」、「天哥（郭天信）是要跪算盤了嗎」。
ファンの方が撮ってくれた写真たち⚾️ pic.twitter.com/4gqDXWVFRf— 三上悠亜 (@yua_mikami) October 8, 2023
昨日から台湾にきてます🇹🇼— 三上悠亜 (@yua_mikami) October 8, 2023
今日台湾の野球場でなんと、
始球式とチアで
応援をさせていただくの🥹
素敵な試合に呼んでいただけて
本当に光栄です🙇♂️
精一杯頑張って応援してきます⚾️ pic.twitter.com/q8yviZPTXw
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言