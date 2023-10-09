中職／超敬業三上悠亞開球「漏氣」 她本人沮喪回應了

日本超人氣偶像三上悠亞昨天受邀到味全龍主場開球，不料卻投出一顆「挖地瓜」，她當下狂笑掩面，事後也在個人社群分享開球心情。

三上悠亞個人社群X（推特）擁有500多萬名粉絲，她昨天分享開球畫面給粉絲，並寫道，「可惡！真是不甘心，練習時明明做得還不錯。」她也發文分享粉絲們拍攝的美照，稍早透露今天已回到日本。

三上悠亞昨天不僅開球，還在雨中帶領球迷們一起應援，龍隊最終以5：5和中信兄弟隊握手言和。CPBL和味全官方YT頻道也釋出三上悠亞開球精華，網友紛紛開玩笑留言，「開球的兩位會不會笑得太爽」、「我懷疑大師兄（林智勝）躲在威弟（吉祥物）裡面但我沒有證據」、「天哥（郭天信）是要跪算盤了嗎」。