中職／詹子賢9局上追平轟 龍象鏖戰6小時握手言和

味全龍隊今天與中信兄弟隊之戰，比賽兩度因雨暫停、等待2個半小時，5點開打的比賽最終打到超過11點，詹子賢9局上的追平轟，讓兩隊白忙一場，以5：5和局收場，開球嘉賓三上悠亞兼一日啦啦隊體驗，在觀眾席應援陪到最後。

兄弟在2局上靠著曾頌恩的本季首轟以1：0領先，然而打到3局下雨勢變大，投手丘重新補土後，馬格文仍不慎失手對拿莫．伊漾投出觸身球，形成1出局、一二壘有人，只好宣告比賽暫停。

這一停就是1個半小時，等到雨勢稍減，比賽又恢復進行，馬格文續投出現不穩，吉力吉撈．鞏冠、劉基鴻連續兩支二壘打，各攻下1分、2分打點，龍隊超前為3：1，然而打到4局下1出局、一壘有人時雨又變大，比賽再次暫停。

又等了1小時左右，比賽再次恢復，6局下李凱威開局三壘打，郭天信高飛犧牲打為龍隊追加1分。

劉基鴻今天賽前才擔任三上悠亞的開球捕手，受到「女神」加持，比賽中就敲出2分打點的超前安打，全場4打數2安打、2分打點；吉力吉撈．鞏冠3打數2安打敲回2分，包含7局下的陽春砲，本季第22轟。

也因下雨暫停，鋼龍先發僅投了3局就換人，被敲6支安打僅因全壘打掉1分，接手的林子昱3.1局沒有失分，被敲2支安打另有4次三振、1次四壞保送。

中信兄弟隊新洋投馬格文「開箱」，雖然挺過第一次因雨暫停，但第二次暫停後還是被換下，中職初登板留下3.1局被敲3安、掉3分，4次三振，2四壞、1觸身的成績。

兄弟在7局上追加1分，8局上林吳晉瑋在一二壘有人時的二壘安打，清空壘包，跑過頭也順便把自己變不見，但追近到1分差，9局上詹子賢的陽春砲瞬間追平比數，棒打王維中。 中職例行賽今天由味全龍於天母主場迎戰中信兄弟，開賽後雨勢漸大，也影響選手表現，比賽數次暫停。圖為味全龍第4棒劉基鴻（圖）擊出左外野高飛球，二壘安打 。2分打點，助三壘跑者拿莫．伊漾回本壘得分，二壘跑者吉力吉撈．鞏冠回本壘得分。記者曾原信／攝影 中職例行賽今天由味全龍於天母主場迎戰中信兄弟，開賽後雨勢漸大，也影響選手表現，比賽數次暫停。，中信兄弟打者江坤宇上二壘時，連打擊頭盔都掉了。記者曾原信／攝影 日本人氣偶像三上悠亞（中）今天前往天母棒球場味全龍主場開球，也跟龍隊啦啦隊一起到三壘側應援。記者曾原信／攝影 日本人氣偶像三上悠亞今天前往天母棒球場味全龍主場，並與「小龍女」味全龍啦啦隊在場邊應援。記者曾原信／攝影 中職例行賽今天由味全龍於天母主場迎戰中信兄弟，開賽後雨勢漸大，也影響選手表現，比賽數次暫停。圖為味全龍拿莫伊漾遭觸身球擊中，露出痛苦神情。記者曾原信／攝影 中職例行賽今天由味全龍於天母主場迎戰中信兄弟，開賽後雨勢漸大，也影響選手表現，比賽數次暫停。記者曾原信／攝影

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