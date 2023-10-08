中職／詹子賢9局上追平轟 龍象鏖戰6小時握手言和
味全龍隊今天與中信兄弟隊之戰，比賽兩度因雨暫停、等待2個半小時，5點開打的比賽最終打到超過11點，詹子賢9局上的追平轟，讓兩隊白忙一場，以5：5和局收場，開球嘉賓三上悠亞兼一日啦啦隊體驗，在觀眾席應援陪到最後。
兄弟在2局上靠著曾頌恩的本季首轟以1：0領先，然而打到3局下雨勢變大，投手丘重新補土後，馬格文仍不慎失手對拿莫．伊漾投出觸身球，形成1出局、一二壘有人，只好宣告比賽暫停。
這一停就是1個半小時，等到雨勢稍減，比賽又恢復進行，馬格文續投出現不穩，吉力吉撈．鞏冠、劉基鴻連續兩支二壘打，各攻下1分、2分打點，龍隊超前為3：1，然而打到4局下1出局、一壘有人時雨又變大，比賽再次暫停。
又等了1小時左右，比賽再次恢復，6局下李凱威開局三壘打，郭天信高飛犧牲打為龍隊追加1分。
劉基鴻今天賽前才擔任三上悠亞的開球捕手，受到「女神」加持，比賽中就敲出2分打點的超前安打，全場4打數2安打、2分打點；吉力吉撈．鞏冠3打數2安打敲回2分，包含7局下的陽春砲，本季第22轟。
也因下雨暫停，鋼龍先發僅投了3局就換人，被敲6支安打僅因全壘打掉1分，接手的林子昱3.1局沒有失分，被敲2支安打另有4次三振、1次四壞保送。
中信兄弟隊新洋投馬格文「開箱」，雖然挺過第一次因雨暫停，但第二次暫停後還是被換下，中職初登板留下3.1局被敲3安、掉3分，4次三振，2四壞、1觸身的成績。
兄弟在7局上追加1分，8局上林吳晉瑋在一二壘有人時的二壘安打，清空壘包，跑過頭也順便把自己變不見，但追近到1分差，9局上詹子賢的陽春砲瞬間追平比數，棒打王維中。
▪林昱珉好投卻自責淚紅雙眼 「第2局掉分給打者壓力」
▪ 每日重點賽事預告！ 最新中華隊快報
▪ 空手谷筱霜壓日奪金 追平史上紀錄！19金20銀28銅 看中華隊最新奪牌英雄榜
▪ 零時差鎖定奪牌時刻 中華隊出賽轉播表
▪ 亞運男籃中華敗給中國落居第四 看籃球賽程、戰績跟比分表
▪ 中華不敵韓國銀恨 這裡看棒球賽程、戰績與比分表
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言