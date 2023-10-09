中職／三上悠亞開球 龍慎選3人互動

味全龍隊昨邀請日本超人氣偶像三上悠亞來開球，郭天信、劉基鴻、陳冠偉獲得與女神互動機會，合照時前兩人開心笑容藏不住，陳冠偉則維持一貫撲克臉，三人被隊友投射以羨慕眼神。

三上悠亞個人社群平台合計擁有超過1400萬粉絲追蹤，現為日本超人氣藝人及網紅，昨開了個「挖地瓜」，讓她露出不好意思的神情。

三上悠亞開球消息一出，不僅球迷驚訝，龍隊球員也紛紛打聽「誰是開球捕手？」球團保密到家，直到昨天活動開始前，「大師兄」林智勝都還在問：「到底是誰？我沒有要爭取喔。」總教練葉君璋也開玩笑說：「我剛剛有在後面練習接。」

答案有三個人，陳冠偉指導三上悠亞投球、劉基鴻擔任開球捕手、郭天信開球打者，球團透露，選擇的過程很「科學」，統計宣布開球消息後，數據最傑出者，守備是郭天信最好，劉基鴻打擊險勝拿莫．伊漾，投手最好的其實是鋼龍，但因他有先發任務，由陳冠偉頂替。

三上悠亞開球後站上應援區，與啦啦隊小龍女為球員加油，下雨也露出敬業笑容，讓現場球迷沐浴在她魅力中，加上昨天又是龍隊與日本超人氣動漫「咒術迴戰」聯名主題日，光是預售票就售出7000張。

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