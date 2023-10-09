聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／三上悠亞開球 龍慎選3人互動
味全龍隊昨邀請日本超人氣偶像三上悠亞來開球，郭天信、劉基鴻、陳冠偉獲得與女神互動機會，合照時前兩人開心笑容藏不住，陳冠偉則維持一貫撲克臉，三人被隊友投射以羨慕眼神。
三上悠亞個人社群平台合計擁有超過1400萬粉絲追蹤，現為日本超人氣藝人及網紅，昨開了個「挖地瓜」，讓她露出不好意思的神情。
三上悠亞開球消息一出，不僅球迷驚訝，龍隊球員也紛紛打聽「誰是開球捕手？」球團保密到家，直到昨天活動開始前，「大師兄」林智勝都還在問：「到底是誰？我沒有要爭取喔。」總教練葉君璋也開玩笑說：「我剛剛有在後面練習接。」
答案有三個人，陳冠偉指導三上悠亞投球、劉基鴻擔任開球捕手、郭天信開球打者，球團透露，選擇的過程很「科學」，統計宣布開球消息後，數據最傑出者，守備是郭天信最好，劉基鴻打擊險勝拿莫．伊漾，投手最好的其實是鋼龍，但因他有先發任務，由陳冠偉頂替。
三上悠亞開球後站上應援區，與啦啦隊小龍女為球員加油，下雨也露出敬業笑容，讓現場球迷沐浴在她魅力中，加上昨天又是龍隊與日本超人氣動漫「咒術迴戰」聯名主題日，光是預售票就售出7000張。
2023杭州亞運 一起為中華隊加油
▪林昱珉好投卻自責淚紅雙眼 「第2局掉分給打者壓力」
▪ 每日重點賽事預告！ 最新中華隊快報
▪ 空手谷筱霜壓日奪金 追平史上紀錄！19金20銀28銅 看中華隊最新奪牌英雄榜
▪ 零時差鎖定奪牌時刻 中華隊出賽轉播表
▪ 亞運男籃中華敗給中國落居第四 看籃球賽程、戰績跟比分表
▪ 中華不敵韓國銀恨 這裡看棒球賽程、戰績與比分表
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言