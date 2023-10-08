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中職／李多慧融入台灣！滿頭大汗排隊買早餐 寺廟前喝台啤

聯合新聞網／ 綜合報導
李多慧在台灣寺廟前喝台啤。 李多慧YT
李多慧在台灣寺廟前喝台啤。 李多慧YT

中職樂天桃猿隊啦啦隊成員李多慧，8日晚間於個人YT頻道推出台灣美食介紹第二部，滿頭大汗排隊買阜杭豆漿，也到雙連市場、大稻程等地美食，還在寺廟前喝台啤，向韓國人介紹台灣美食，不少粉絲大推。

有粉絲留言說，「謝謝多慧這麼用心的把台灣拍的這麼好。」、「真的很專業！光拍隻視頻就用上一個團隊，而講解每個食物都很細，連沾不沾醬的感覺都會說明，甚至連價格也都會提到。」

因為啦啦隊與台灣結緣的李多慧，這次特別以團隊拍攝方式介紹台灣早餐美食，接下來他也預告第三部影片，將在下周日15日推出。

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