中職／三上悠亞一路陪伴 天母球場9699人進場

味全龍隊今天的「咒術迴戰」主題日，加上「女神」三上悠亞開球，兩大人氣匯集，吸引9699人進場，創下本季天母棒球場第4高票房，即使比賽打到超過10點半，時近深夜，三上悠亞依舊敬業的在台上應援。

日本人氣偶像三上悠亞今天受邀擔任龍隊開球嘉賓，賽前與郭天信、劉基鴻合照時，兩名球員笑得闔不攏嘴，第1局就轉戰觀眾席加入小龍女行列，賣力應援，即使比賽到一半開始下起雨來，三上悠亞也穿上雨衣繼續共舞。

這場下午5點開打的比賽，中間兩度因雨暫停，一共等待了2個半小時，晚上10點才打到第7局，但三上悠亞仍照原訂計畫，7到9局改至一壘側繼續應援，露出敬業笑容。

根據球團公布，今天進場人數9699人，排名本季天母球場第4多，排在4月29日龍象戰1萬人滿場、4月8日9889人、4月7日9868人之後。 日本人氣偶像三上悠亞（中）今天前往天母棒球場味全龍主場開球，也跟龍隊啦啦隊一起到三壘側應援。記者曾原信／攝影 中職味全龍對中信兄弟比賽上，味全龍請來日本網紅兼知名偶像三上悠亞加油助陣，現場下雨另三上悠亞濕身，但仍不減她加油熱情。記者曾原信／攝影 日本人氣偶像三上悠亞今天前往天母棒球場味全龍主場，並與「小龍女」味全龍啦啦隊在場邊應援。記者曾原信／攝影 日本人氣偶像三上悠亞（中）今天前往天母棒球場味全龍主場開球。記者曾原信／攝影

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