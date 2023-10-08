中職／悍將恩力好投、李宗賢3安 黃子鵬首嘗單季10敗
富邦悍將隊今天作客桃園球場，洋投恩力先發6.1局失1分，有效壓制樂天桃猿隊打線，終場以4：2獲勝，猿隊黃子鵬成為全聯盟第2位吞下10敗的投手。
悍將隊3局上發動攻勢，李宗賢安打、王勝偉觸身球攻占一、二壘，王正棠適時安打攻下全場第1分。
5局上，李宗賢揮出游擊方向滾地球，靠猿隊游擊手余德龍失誤上壘，接著盜上二壘，再靠猿隊捕手嚴宏鈞捕逸上三壘，范國宸安打護送得分。
猿隊打線面對恩力，前6局只出現兩支安打，吞下6次三振，其中5局3上3下，以0：2落後。
7局下，成晉揮出安打，在梁家榮遭三振時盜上二壘，陳俊秀安打形成一、三壘有人，恩力退場由曾峻岳接替，先K掉林泓育，接著面對朱育賢出現暴投，讓成晉跑回本壘得分，最後演出三振，讓猿隊留下二壘殘壘。
悍將隊打完前8局2：1領先，9局上面對猿隊洋投豪勁又有攻勢，李宗賢安打、范國宸二壘打攻下第3分，接著高國輝安打再下一城，維持優勢到比賽結束。
猿隊9局下面對悍將第3任投手富藍戈，雖靠梁家榮保送，加上林泓育、朱育賢、郭永維安打追回1分，終場仍以兩分之差落敗。
恩力用108球完成6.1局任務，被揮出4支安打，飆出7次三振，本季出賽5場投出2勝2敗、防禦率3，也是生涯首次投贏猿隊，獲選單場MVP。
猿隊先發投手黃子鵬先發5局，被揮出7支安打、失兩分（1分自責），最近吞下3連敗，還是無法成為中職本季第3位10勝投手，而且戰績掉到9勝10敗、防禦率3.72，生涯6年首次達到單季二位數敗場。
悍將隊洋投肯特本季11敗暫居「敗投王」，黃子鵬10敗居次。
悍將隊全場出現11支安打，李宗賢、范國宸各有3安，李宗賢5打數3安打、跑回3分，本季打擊率從3成18升至3成22，全聯盟第3躍居第2，只落後梁家榮的3成25。
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