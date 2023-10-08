圖輯／三上悠亞龍隊主場開球 與小龍女們熱舞應援

中華職棒傍晚在天母棒球場舉行龍象大戰，開賽前邀請為日本超人氣偶像藝人及網紅三上悠亞開球，開球前三上悠亞還帶來動畫「我推的孩子」中偶像團體B小町的舞蹈「暗號B」，並與「小龍女」味全龍啦啦隊共舞，開球後也與小龍女們在看台上一同跳應援舞蹈。 日本人氣偶像三上悠亞（中）今天前往天母棒球場味全龍主場開球，也跟龍隊啦啦隊一起到三壘側應援。記者曾原信／攝影 日本人氣偶像三上悠亞今天前往天母棒球場味全龍主場開球，開球前與龍隊啦啦隊們帶來動畫「我推的孩子」中偶像團體B小町的舞蹈「暗號B」。記者曾原信／攝影 日本人氣偶像三上悠亞今天前往天母棒球場味全龍主場開球。記者曾原信／攝影 日本人氣偶像三上悠亞今天前往天母棒球場味全龍主場開球，開球前特別在牛棚前練投。記者曾原信／攝影 日本人氣偶像三上悠亞今天前往天母棒球場味全龍主場開球，開球前帶來動畫「我推的孩子」中偶像團體B小町的舞蹈「暗號B」。記者曾原信／攝影 日本人氣偶像三上悠亞今天前往天母棒球場味全龍主場開球，開球前帶來動畫「我推的孩子」中偶像團體B小町的舞蹈「暗號B」。記者曾原信／攝影 中華職棒傍晚在天母棒球場舉行龍象大戰，開賽前邀請為日本超人氣偶像藝人及網紅三上悠亞（右）開球，並由陳冠偉指導投球、劉基鴻擔任開球捕手、郭天信開球打者。記者曾原信╱攝影

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