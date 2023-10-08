快訊

哈瑪斯飛行傘「空降」以色列 強擄參加音樂節民眾

教育部「0-6歲國家一起養」廣告助攻少子化？ 影片急下架

Toyz抓包超哥炸雞店疑廢油倒排水溝 竹市環保局回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

圖輯／三上悠亞龍隊主場開球 與小龍女們熱舞應援

攝影中心／ 記者曾原信／台北即時報導
日本人氣偶像三上悠亞今天前往天母棒球場味全龍主場，並與「小龍女」味全龍啦啦隊在場邊應援。記者曾原信／攝影
日本人氣偶像三上悠亞今天前往天母棒球場味全龍主場，並與「小龍女」味全龍啦啦隊在場邊應援。記者曾原信／攝影

中華職棒傍晚在天母棒球場舉行龍象大戰，開賽前邀請為日本超人氣偶像藝人及網紅三上悠亞開球，開球前三上悠亞還帶來動畫「我推的孩子」中偶像團體B小町的舞蹈「暗號B」，並與「小龍女」味全龍啦啦隊共舞，開球後也與小龍女們在看台上一同跳應援舞蹈。

日本人氣偶像三上悠亞（中）今天前往天母棒球場味全龍主場開球，也跟龍隊啦啦隊一起到三壘側應援。記者曾原信／攝影
日本人氣偶像三上悠亞（中）今天前往天母棒球場味全龍主場開球，也跟龍隊啦啦隊一起到三壘側應援。記者曾原信／攝影
日本人氣偶像三上悠亞今天前往天母棒球場味全龍主場開球，開球前與龍隊啦啦隊們帶來動畫「我推的孩子」中偶像團體B小町的舞蹈「暗號B」。記者曾原信／攝影
日本人氣偶像三上悠亞今天前往天母棒球場味全龍主場開球，開球前與龍隊啦啦隊們帶來動畫「我推的孩子」中偶像團體B小町的舞蹈「暗號B」。記者曾原信／攝影
日本人氣偶像三上悠亞今天前往天母棒球場味全龍主場開球。記者曾原信／攝影
日本人氣偶像三上悠亞今天前往天母棒球場味全龍主場開球。記者曾原信／攝影
日本人氣偶像三上悠亞今天前往天母棒球場味全龍主場開球，開球前特別在牛棚前練投。記者曾原信／攝影
日本人氣偶像三上悠亞今天前往天母棒球場味全龍主場開球，開球前特別在牛棚前練投。記者曾原信／攝影
日本人氣偶像三上悠亞今天前往天母棒球場味全龍主場開球，開球前帶來動畫「我推的孩子」中偶像團體B小町的舞蹈「暗號B」。記者曾原信／攝影
日本人氣偶像三上悠亞今天前往天母棒球場味全龍主場開球，開球前帶來動畫「我推的孩子」中偶像團體B小町的舞蹈「暗號B」。記者曾原信／攝影
日本人氣偶像三上悠亞今天前往天母棒球場味全龍主場開球，開球前帶來動畫「我推的孩子」中偶像團體B小町的舞蹈「暗號B」。記者曾原信／攝影
日本人氣偶像三上悠亞今天前往天母棒球場味全龍主場開球，開球前帶來動畫「我推的孩子」中偶像團體B小町的舞蹈「暗號B」。記者曾原信／攝影
中華職棒傍晚在天母棒球場舉行龍象大戰，開賽前邀請為日本超人氣偶像藝人及網紅三上悠亞（右）開球，並由陳冠偉指導投球、劉基鴻擔任開球捕手、郭天信開球打者。記者曾原信╱攝影
中華職棒傍晚在天母棒球場舉行龍象大戰，開賽前邀請為日本超人氣偶像藝人及網紅三上悠亞（右）開球，並由陳冠偉指導投球、劉基鴻擔任開球捕手、郭天信開球打者。記者曾原信╱攝影

味全龍 棒球 中華職棒

延伸閱讀

圖輯／中職龍象大戰 三上悠亞開球

中職／看投打守數據！與三上悠亞開球互動 這三人中選

【一劍浣春秋】紙片人不流行了！現在AV界流行的身材是⋯

髮香區塞爆！三上悠亞將當味全龍一日啦啦隊 達人曝「原因不單純」

相關新聞

中職／看投打守數據！與三上悠亞開球互動 這三人中選

自味全龍隊在9月28日宣布日本人氣偶像三上悠亞將來台開球後，「誰是開球捕手？」的問題就在隊內不斷傳出，就連外界也很好奇，...

中職／鄭浩均歸隊不急著用 恰總：要觀察手肘狀況

杭州亞運棒球項目在昨天結束，中華隊以銀牌作收，也代表中信兄弟隊即將迎來王牌投手「美美」鄭浩均歸隊，總教練彭政閔除了稱讚他...

亞運棒球／再次輸韓無奈銀恨 網友點主因：這就是免役的力量

杭州亞運棒球金牌戰，由中華隊迎戰強敵南韓隊，力拼睽違17年的首座亞運棒球金牌，可惜最終以0：2吞敗「銀」恨，這場比賽吸引全台關注，賽後也引發許多球迷熱議，有網友表示打線發揮不理想是輸球主因；也有人笑稱

圖輯／三上悠亞龍隊主場開球 與小龍女們熱舞應援

中華職棒傍晚在天母棒球場舉行龍象大戰，開賽前邀請為日本超人氣偶像藝人及網紅三上悠亞開球，開球前三上悠亞還帶來動畫「我推的...

圖輯／中職龍象大戰 三上悠亞開球

中華職棒傍晚在天母棒球場舉行龍象大戰，邀請日本人氣偶像三上悠亞開球，並由陳冠偉指導三上悠亞投球、劉基鴻擔任開球捕手、郭天...

中職／張志豪右手肘舊傷口不適 兄弟拉上曾頌恩

中信兄弟隊今天進行人員調整，除了升上新洋投馬格文將在今天登板「開箱」外，也將張志豪下放二軍、曾頌恩拉上一軍，球團解釋，張...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。