圖輯／中職龍象大戰 三上悠亞開球

中華職棒傍晚在天母棒球場舉行龍象大戰，邀請日本人氣偶像三上悠亞開球，並由陳冠偉指導三上悠亞投球、劉基鴻擔任開球捕手、郭天信開球打者。

三上悠亞還會為主場的味全龍隊表演開場舞蹈，接著1到3局還會到三壘側應援，7到9局換到一壘側。 中華職棒傍晚在天母棒球場舉行龍象大戰，開賽前邀請為日本超人氣偶像藝人及網紅三上悠亞（右）開球，並由陳冠偉指導投球、劉基鴻擔任開球捕手、郭天信開球打者。記者曾原信╱攝影

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