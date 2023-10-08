中職／看投打守數據！與三上悠亞開球互動 這三人中選
自味全龍隊在9月28日宣布日本人氣偶像三上悠亞將來台開球後，「誰是開球捕手？」的問題就在隊內不斷傳出，就連外界也很好奇，今天答案揭曉，郭天信、劉基鴻、陳冠偉在隊友的羨慕眼光中獲得互動機會，是科學化分析的結果。
三上悠亞為日本超人氣偶像藝人及網紅，個人社群平台合計更擁有超過1400萬粉絲追蹤，活動消息公布第一天起，龍隊球員就開始互相詢問「誰會負責接捕？」
但球團保密到家，就連今天活動開始前，「大師兄」林智勝都還在問：「到底是誰？我是沒有要爭取喔。」總教練葉君璋也開玩笑說：「我剛剛有在後面練習接。」
最終是由陳冠偉指導三上悠亞投球、劉基鴻擔任開球捕手、郭天信開球打者，球團透露，內部統計9月28日至今投、打、守三部門數據最傑出者，守備是郭天信最好，劉基鴻打擊險勝拿莫．伊漾，投手最好的其實是鋼龍，但因他今天先發，就由第二好的陳冠偉頂替。
三上悠亞今天先為味全龍隊表演開場舞蹈，然後開出好球，出場時獲得現場球迷熱情歡迎，接著1到3局還會到三壘側應援，7到9局換到一壘側。
三上悠亞的高人氣，加上又是人氣動漫「咒術迴戰」主題日第一天，今天天母棒球場光是預售票就售出7000張，有望挑戰本季第二次滿場。
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