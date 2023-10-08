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中職／張志豪右手肘舊傷口不適 兄弟拉上曾頌恩
中信兄弟隊今天進行人員調整，除了升上新洋投馬格文將在今天登板「開箱」外，也將張志豪下放二軍、曾頌恩拉上一軍，球團解釋，張志豪因前一場揮棒時右手肘不適，因此先下二軍休息。
兄弟昨晚在台南棒球場與統一獅隊之戰，張志豪先發打到4局上遭到三振，4局下還正常守備，但到5局下被換下場，球團解釋，張志豪4局上揮棒時，感到右手肘不適。
張志豪8月15日時曾因守備時撞牆，導致右手肘骨裂，到9月12日康復歸隊，昨天又因同樣位置不舒服而下二軍休養。
兄弟球團今天拉上曾頌恩，也讓他立刻擔任先發左外野手、第6棒的任務，曾頌恩上次在一軍出賽是9月9日，近期在二軍連續11場敲安，這11場敲出16支安打，包含3發全壘打。
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