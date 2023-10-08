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中職／鄭浩均歸隊不急著用 恰總：要觀察手肘狀況
杭州亞運棒球項目在昨天結束，中華隊以銀牌作收，也代表中信兄弟隊即將迎來王牌投手「美美」鄭浩均歸隊，總教練彭政閔除了稱讚他的亞運表現，對於何時先發則仍要觀察手肘狀況才能決定。
鄭浩均在出發亞運前最後一場僅投0.1局，就因手肘肌肉發炎提前退場，對中國大陸隊一戰，先發4局被敲2支安打，只掉1分非責失，另有4次三振、2次四壞保送，幫助中華隊拿下重要一勝，預計搭乘10月10日的航班與中華隊一同返台。
彭政閔表示，鄭浩均亞運表現看起來不錯，回來後還是會給他時間調整，「亞運國手們，野手回來要出賽會比較快，投手則需要看輪值，也要觀察美美的手肘跟身體狀況。」
照兄弟比賽場次，近期還用不太到鄭浩均，今天開箱新洋投馬格文，9號開始7天5戰，艾士特可投9號、15號兩場，另外2場德保拉、馬格文吃下，只需用到一名本土投手，余謙、鄭凱文都是人選，鄭浩均可以等到17號起台東三連戰再回歸。
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